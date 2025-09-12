Los nombres más extraños que una enfermera escuchó en un hospital

Una enfermera australiana compartió en TikTok los nombres más raros de pacientes, causando sorpresa y críticas en redes sociales.

Una enfermera australiana reveló en redes sociales los nombres más insólitos de pacientes que atendió en un hospital.

El tema generó gran debate por la creatividad, pero también por las dificultades que provocan en la vida diaria.

Lauren Karisny, trabajadora de la salud, publicó un video en Instagram donde mostró ejemplos que causaron confusión entre médicos y enfermeras.

Comentó que varios de los nombres resultaban complicados de pronunciar y, en su mayoría, pertenecían a personas jóvenes.

El primero de la lista fue ABCDE, compuesto por las cinco primeras letras del alfabeto. El nombre se pronuncia como “Ab-Suh-Dee”.

Otro caso fue el de Le-a, que a simple vista parecía leerse como “Leah”. Sin embargo, en inglés el guion se interpreta como “dash”, lo que cambió la pronunciación a “Ledasha”.

Karisny también recordó a una paciente llamada CVIIILYN, que inicialmente se interpretó como “Civilian”.

El error se debió a que el “VIII” correspondía al número ocho en romanos. Así, el nombre correcto era Caitlin.

