Planeta insólito

Paciente recupera la visión tras implante de diente en el ojo

Un canadiense recuperó la vista tras un inusual procedimiento: médicos implantaron uno de sus dientes en el ojo para sostener una lente óptica

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La cirugía permitió a un canadiense recuperar la vista usando un diente modificado implantado en su ojo.
La cirugía permitió a un canadiense recuperar la vista usando un diente modificado implantado en su ojo. (O Globo/O Globo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCImplanteDiente en el ojoCegueraCanadá
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.