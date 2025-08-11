Niño de 11 años conduce bus con pasajeros; tenía que estirarse para alcanzar los pedales

En días recientes se volvió viral en redes sociales un video que generó indignación en los usuarios de internet, luego de que pasajeros de un autobús grabaran a un niño de unos 11 años conduciendo el transporte, en la ciudad de Durango, México.
En el video, el niño hace un esfuerzo físico para poder alcanzar los pedales y el volante, con el objetivo de mantener el control del vehículo.
Aunque no reportaron incidentes ni contratiempos durante la conducción del menor, los pasajeros que iban en el autobús y presenciaron la escena mostraron su indignación al ver la irresponsabilidad del chofer, ya que pudo haber terminado en tragedia.
👦🚍 ¡Niño al volante en Durango! Un menor fue captado manejando un camión de pasajeros en Gómez Palacio, en ruta CERESO. El video ya es viral y ninguna autoridad se ha pronunciado, ¿y la seguridad de los pasajeros? 🤔 pic.twitter.com/EUofklljSi
Esto ha generado un debate en las redes sociales, debido a que muchos internautas señalaron el riesgo evidente que representa que un niño maneje este tipo de vehículo, que no solo es pesado, sino que requiere de experiencia, conocimientos técnicos y licencia de conducir.
Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.
