Niño de 11 años conduce bus con pasajeros; tenía que estirarse para alcanzar los pedales

En días recientes se volvió viral en redes sociales un video que generó indignación en los usuarios de internet, luego de que pasajeros de un autobús grabaran a un niño de unos 11 años conduciendo el transporte, en la ciudad de Durango, México.

En el video, el niño hace un esfuerzo físico para poder alcanzar los pedales y el volante, con el objetivo de mantener el control del vehículo.

Hasta el momento se desconoce si el chofer de bus será sancionado por las autoridades. (@Adn40 en la red social X)

Su baja estatura lo obligó, en varias ocasiones, a estirarse para poder ver bien el camino, mientras que el conductor no estaba presente para supervisar las maniobras que estaba realizando el niño.

Aunque no reportaron incidentes ni contratiempos durante la conducción del menor, los pasajeros que iban en el autobús y presenciaron la escena mostraron su indignación al ver la irresponsabilidad del chofer, ya que pudo haber terminado en tragedia.

👦🚍 ¡Niño al volante en Durango! Un menor fue captado manejando un camión de pasajeros en Gómez Palacio, en ruta CERESO. El video ya es viral y ninguna autoridad se ha pronunciado, ¿y la seguridad de los pasajeros? 🤔 pic.twitter.com/EUofklljSi — adn40 (@adn40) August 8, 2025

Esto ha generado un debate en las redes sociales, debido a que muchos internautas señalaron el riesgo evidente que representa que un niño maneje este tipo de vehículo, que no solo es pesado, sino que requiere de experiencia, conocimientos técnicos y licencia de conducir.