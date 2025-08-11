Planeta insólito

Niño de 11 años conduce bus con pasajeros; tenía que estirarse para alcanzar los pedales

El corto del menor se volvió viral causando indignación en las redes sociales

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Valezka Medina Barrios

En días recientes se volvió viral en redes sociales un video que generó indignación en los usuarios de internet, luego de que pasajeros de un autobús grabaran a un niño de unos 11 años conduciendo el transporte, en la ciudad de Durango, México.








El Tiempo Colombia

