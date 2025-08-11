Viva

Cantante sufrió caída inesperada: escenario colapsó en pleno concierto

Un salto en plena coreografía terminó con el cantante en el hospital; dos tablones del escenario se rompieron

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El escenario colapsó en un show de Dale Q’ Va en Córdoba y su cantante sufrió una caída que le provocó una herida en la cabeza.
El escenario colapsó en un show de Dale Q’ Va, en Argentina, y su cantante sufrió una caída que le provocó una herida en la cabeza. (Video de redes sociales/Fotocaptura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGArgentinaDale Q’ VaDavid Ortizcuartetocaída escenario
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.