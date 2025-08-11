Cantante sufrió caída inesperada: escenario colapsó en pleno concierto

El escenario colapsó en un show de Dale Q’ Va, en Argentina, y su cantante sufrió una caída que le provocó una herida en la cabeza.

El cantante de cuarteto David Ortiz sufrió un accidente durante una presentación de la banda Dale Q’ Va en Córdoba, Argentina, cuando una parte del escenario cedió en plena coreografía y el artista cayó a un hueco.

Ortiz ejecutaba un salto cuando dos tablones de madera se rompieron, provocando que desapareciera de la vista del público.

El grupo informó que el artista presentó un corte en la cabeza que requirió varios puntos de sutura. En las próximas horas se le realizarán estudios médicos para vigilar su evolución.

El músico expresó en redes sociales que sentía dolor, pero que estaba más estable, y agradeció los mensajes de apoyo.

Imágenes del incidente, que se viralizaron, muestran el momento exacto en que el piso se abrió y el cantante cayó, causando sorpresa entre los asistentes y sus compañeros.

El productor Maximiliano Marinaro explicó que Ortiz fue trasladado de inmediato al hospital local, donde se le suturó la herida. La banda suspendió un espectáculo previsto para este domingo en Sumampa, Santiago del Estero, hasta nuevo aviso.

El grupo agradeció a través de Instagram los mensajes de aliento y compartió el video del accidente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.