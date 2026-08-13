Planeta insólito

Niña quedó sola y a la deriva sobre una tabla en medio del mar, tras accidente con su padre (video)

El momento fue grabado y en las imágenes se observa a la niña sobre la tabla mientras una embarcación se acerca para auxiliarla

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Por Fátima Jiménez
Niña sola a la deriva
Pescadores rescataron a una niña que quedó a la deriva sobre una tabla de paddle board frente a playa Punta Arena, en La Paz. (Captura de video)







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Niña en alta marBaja California SurMéxico
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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