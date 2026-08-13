Niña quedó sola y a la deriva sobre una tabla en medio del mar, tras accidente con su padre (video)

Pescadores rescataron a una niña que quedó a la deriva sobre una tabla de paddle board frente a playa Punta Arena, en La Paz.

Una niña fue rescatada por pescadores luego de quedar a la deriva sobre una tabla de paddle board frente a playa Punta Arena, en La Paz, Baja California Sur, México.

La menor fue arrastrada mar adentro por las rachas de viento y las corrientes, pero logró reunirse con su familia sin lesiones.

El hecho ocurrió la tarde del 11 de agosto, cuando la niña ingresó al mar junto con su padre en una tabla de paddle surf, también conocida como SUP. Ambos cayeron al agua y el hombre consiguió subir nuevamente a la menor a la tabla.

No obstante, el padre decidió no volver a subir para evitar que la tabla se volcara otra vez. En su lugar, intentó nadar hasta la orilla para pedir ayuda.

Mientras el hombre se dirigía hacia tierra, el viento y las corrientes comenzaron a alejar la tabla de la playa. Aunque trató de alcanzar a su hija, las condiciones del mar le impidieron llegar hasta ella sin exponerse a un mayor peligro.

Pescadores auxiliaron a padre e hija

La niña permaneció sola sobre la tabla mientras se alejaba de la costa. Según distintas versiones, se encontraba a más de un kilómetro mar adentro cuando una embarcación pesquera la localizó.

Según el medio Infobae, Cristhian Flores Ramírez, uno de los pescadores que participó en el rescate, relató que primero encontraron al padre dentro del agua, mientras pedía ayuda.

“Me encontré al señor nadando, tratando de llegar a la niña. La corriente y el viento hacían imposible que la alcanzara. Yo pasé de casualidad en ese momento y solo escuché el grito desesperado del señor a varios metros de la playa”, relató.

Los pescadores subieron primero al hombre a la embarcación y, posteriormente, divisaron la tabla a la distancia. La menor seguía sobre ella, por lo que aceleraron para alcanzarla y ponerla a salvo.

El momento fue grabado y en las imágenes se observa a la niña sobre la tabla, lejos de la orilla, mientras la embarcación se acerca para auxiliarla.

Luego de subirla a bordo, los pescadores la llevaron a un sitio seguro, donde pudo reencontrarse con sus familiares.

“Solo el papá sabe la situación que pasó”, comentó Flores Ramírez sobre lo ocurrido antes del rescate. “Gracias a Dios están bien el papá y la niña”, añadió, según Infobae.

El video también evidenció que la menor no llevaba chaleco salvavidas.