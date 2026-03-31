Sucesos

Encuentran sin vida a hombre desaparecido tras accidente acuático frente al Hotel Fiesta

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo del cuerpo en Chacarita tras un operativo de búsqueda por el accidente acuático

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Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja, Servicio Nacional de Guardacostas y familiares mantuvieron la búsqueda del hombre durante tres días en Jacó.
El accidente acuático ocurrió durante la tarde del lunes 30 de marzo. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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