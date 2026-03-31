Encuentran sin vida a hombre desaparecido tras accidente acuático frente al Hotel Fiesta

El accidente acuático ocurrió durante la tarde del lunes 30 de marzo. Imagen con fines ilustrativos.

La Cruz Roja Costarricense confirmó este martes el hallazgo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido tras sufrir un accidente acuático y ser arrastrado por la corriente en en El Roble, Puntarenas.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes, frente al hotel Fiesta Resort All Inclusive. De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima, un hombre adulto, fue llevado mar adentro por la fuerza del oleaje.

En el mismo incidente, una segunda persona logró salir del agua por sus propios medios y ponerse a salvo.

Según informó la institución, los restos fueron ubicados en Chacarita, a pocos kilómetros del lugar donde fue visto por última vez, poco después de que se reanudaran las labores de búsqueda a primera hora de este martes.

“El día de ayer en horas de la tarde recibimos una alerta a través del sistema 9-1-1 de un accidente acuático en El Roble, Puntarenas, que nos informa de que un hombre adulto está siendo arrastrado por la corriente. El día de hoy en horas tempranas reanudamos la búsqueda”, explicó Arturo Castro, subcoordinador operativo en Puntarenas, antes de confirmarse el hallazgo del cuerpo.

Para el operativo, la institución desplegó una unidad de soporte básico, un vehículo operativo, una moto acuática, un dron y un equipo de siete cruzrojistas.

La noche del lunes, el Cuerpo de Bomberos y el Servicio Nacional de Guardacostas también participaron en las labores de búsqueda. Sin embargo, las condiciones del mar dificultaron las maniobras.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.