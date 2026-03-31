Un joven desaparece en el mar frente al Hotel Fiesta; otro logró salir con vida

Autoridades buscan a joven de 23 años. (Imagen con fines ilustrativos).

El Cuerpo de Bomberos mantenía la noche de este lunes la búsqueda de un hombre de 23 años desaparecido en el mar frente al Hotel Fiesta, en Barranca, Puntarenas.

Según informaron las autoridades de emergencia, una segunda persona logró salir por sus propios medios.

Búsqueda de persona desaparecida frente al Hotel Fiesta

El Cuerpo de Bomberos explicó que, si bien continúa con las labores, las condiciones de oleaje del lugar han imposibilitado realizar un operativo seguro.

A la labor, se sumó el Servicio Nacional de Guardacostas.