Sucesos

Joven de 16 años cumple una semana desaparecido en Jacó: ‘Ayúdennos a encontrarlo’, pide su padre

El padre del joven, un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, viajó a Costa Rica para buscar a su hijo

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Por Yucsiany Salazar
Autoridades buscan a joven desaparecido en Jacó hace una semana.
Autoridades buscan a joven desaparecido en Jacó hace una semana. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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