Joven de 16 años cumple una semana desaparecido en Jacó: ‘Ayúdennos a encontrarlo’, pide su padre

Este miércoles se cumple una semana desde que el mar arrastró en Jacó a Alon Xavier Méndez, un joven de 16 años cuya búsqueda no ha dado resultados.

En medio del despliegue de los cuerpos de emergencia, su padre, Javier Méndez, solicita ayuda para encontrarlo.

“Soy un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos; por favor, ayúdennos a encontrar a mi hijo”, expresó a través de un video publicado en redes sociales.

Méndez, quien reside en Texas junto a Alon, viajó de urgencia a Costa Rica para participar en el operativo. Con la voz entrecortada, el exmilitar relató el dolor que atraviesa su familia tras siete días de incertidumbre.

“A mí nunca se me ha muerto un niño, no sé qué hacer. Mi niño no debió haber muerto de esta manera, se pudo haber evitado”.

El padre del menor acompaña los recorridos entre los sectores de Jacó y Herradura, trabajando con voluntarios y especialistas.

En sus declaraciones, también hizo un llamado a la prevención, señalando que los servicios de Airbnb, restaurantes y hoteles deberían advertir con mayor énfasis sobre el peligro de ingresar al mar en ciertas condiciones y a partir de cierta hora.

El operativo de búsqueda

La Cruz Roja Costarricense inició este miércoles el séptimo periodo operacional de búsqueda. El despliegue actual cuenta con:

15 socorristas especializados en búsqueda y rescate.

Tres unidades de operaciones terrestres.

Un bote de patrullaje marítimo.

Drones para el monitoreo de zonas de difícil acceso y formaciones rocosas, ampliando el radio de operación más allá de los puntos rastreados inicialmente.

Autoridades buscan a joven desaparecido en Jacó hace una semana. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Por aire, el Servicio de Vigilancia Aérea colabora con sobrevuelos del avión 004, mientras que el Servicio Nacional de Guardacostas mantiene la vigilancia en mar.

Según el relato de Javier Méndez, su hijo ingresó al mar el pasado miércoles 18 de marzo junto a un amigo. El compañero logró salir del agua tras luchar contra la corriente por varios minutos, pero Alon fue arrastrado por la corriente y no pudo ser rescatado por testigos debido a la fuerza del oleaje.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica también mantiene contacto permanente con el padre del menor.