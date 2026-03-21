Sucesos

Cruz Roja mantiene operativo de búsqueda de joven desaparecido en reconocida playa de Puntarenas

Joven está desaparecido desde el miércoles 18 de marzo

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Por Sebastián Sánchez
Búsqueda de joven desaparecido en Matapalo
Búsqueda de joven desaparecido en playa Jacó. (Cruz /Cortesia)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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