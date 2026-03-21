Cruz Roja mantiene operativo de búsqueda de joven desaparecido en reconocida playa de Puntarenas

Las autoridades continúan este sábado con las labores de búsqueda de un joven que desapareció el pasado miércoles 18 de marzo, por la tarde, en playa Jacó, en Puntarenas.

La Cruz Roja Costarricense mantiene activo un operativo en la zona, con el apoyo de la Policía Turística y el Servicio Nacional de Guardacostas.

En el sitio participan 10 cruzrojistas, además del uso de un dron y una embarcación, que realiza recorridos a lo largo de la costa cercana al sector donde se reportó el incidente.

Las labores de rastreo se mantienen en desarrollo, con la expectativa de obtener resultados positivos durante el transcurso del día.

Según explicó Jorge Matamoros, coordinador operativo regional, los equipos continúan trabajando de manera articulada para ampliar el rango de búsqueda y cubrir distintos puntos estratégicos de la zona.