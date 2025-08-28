Mexicana compró una casa prefabricada por Internet y revela la dura verdad: ‘Un mínimo de dos grúas’

Una joven mexicana explicó en TikTok cómo armó su casa prefabricada de Alibaba y mostró los desafíos reales del proceso.

Karla Miller, una joven residente de La Paz, en Baja California Sur, compartió en su cuenta de TikTok el proceso de instalación de una casa prefabricada que compró en Alibaba, y expuso los desafíos técnicos y logísticos que enfrentó para levantar la estructura en su propiedad.

En medio del auge de estas construcciones, Miller reveló que el armado no resultó tan sencillo como lo esperaba. El modelo adquirido corresponde a una vivienda trasladable, comúnmente conocida como mobile home o tráiler.

Miller explicó que el primer paso consistió en limpiar el terreno y colocar grava, proceso que exigió el uso de maquinaria pesada. Posteriormente, colocaron dos bases que sostendrían la estructura principal.

El día de la instalación, fue necesario utilizar un mínimo de dos grúas para maniobrar el contenedor, que pesaba 7,5 toneladas y superaba los 12 metros de largo. Esta fase se extendió durante cuatro horas, entre las 9 a. m. y la 1 p. m.

Durante la elevación del techo, la joven advirtió sobre los riesgos de operar con elementos pesados, lo que podría generar accidentes si no se toman precauciones. Tras esa etapa, deslizaron el suelo y una pared hasta dejarlos en posición, para luego instalar las demás paredes.

La estructura también incluyó un porche exterior, el cual debía quedar completamente nivelado para garantizar la estabilidad. La instalación del porche fue uno de los trabajos más detallados, ya que incluyó la colocación precisa de cada baranda hasta el techo.

Tras verificar la conexión de agua, comenzó la instalación del sistema eléctrico, el cual ya venía preconfigurado desde fábrica, e incluía cableado y válvulas. Miller mostró entusiasmo por el baño, donde se instalaron canceles como parte del acabado final.

La vivienda cuenta con tres habitaciones, una cocina y un baño. En la plataforma de Alibaba, estas casas varían de precio según la marca y especificaciones.

