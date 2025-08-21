Viva

Latina vende casas prefabricadas chinas para armar en Estados Unidos y responde a las críticas: ‘Son prejuicios’

La joven importó dos casas desde China, mostró su interior y aseguró que son cómodas, seguras y aptas para el clima extremo

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una colombiana defendió sus casas prefabricadas chinas en EE. UU. y aseguró que superaron las expectativas de quienes las habitan.
Una colombiana defendió sus casas prefabricadas chinas en EE. UU. y aseguró que superaron las expectativas de quienes las habitan. (@mai_algarete /TikTok)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEstados UnidosColombiaCasas chinas
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.