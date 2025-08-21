Latina vende casas prefabricadas chinas para armar en Estados Unidos y responde a las críticas: ‘Son prejuicios’

Una colombiana defendió sus casas prefabricadas chinas en EE. UU. y aseguró que superaron las expectativas de quienes las habitan.

Mai Algarete, una ciudadana colombiana radicada en Estados Unidos, compartió en redes sociales su experiencia al importar casas prefabricadas chinas. La joven mostró cómo se ven por dentro y explicó las características que, según ella, las hacen aptas para vivir cómodamente.

En un video de TikTok, Algarete detalló que una de las propiedades tiene tres habitaciones y un baño. Aunque recibió críticas por el tamaño reducido y la falta de armarios, aseguró que la vivienda ofrece todas las comodidades necesarias. Indicó que quien la habita, un hombre soltero, se encuentra satisfecho con el espacio.

La segunda casa cuenta con dos dormitorios, dos baños, porche amplio, espacio para barbacoa y luces en la entrada. Según explicó, estas estructuras se arman sobre fundaciones de concreto que se entierran a 60 centímetros de profundidad, reforzadas con anclajes metálicos. Destacó que este sistema brinda estabilidad estructural.

La joven comparó la firmeza de estas casas con la de los remolques habitacionales. Cuestionó que muchas personas no critiquen ese tipo de viviendas, aunque solo se sostienen sobre bloques, y consideró que existe un prejuicio infundado hacia las casas prefabricadas.

Una de las inquilinas, quien vive desde hace cuatro meses en una de las casas, afirmó que su experiencia ha sido mejor de lo esperado. Contó que cuenta con lavadora, secadora, cocina funcional, dos closets y buena distribución del espacio, lo cual facilita la vida diaria.

Agregó que, durante tormentas y olas de calor, no ha tenido problemas. Señaló que el sistema de aire acondicionado mantiene una temperatura estable y que no ha habido filtraciones. Mencionó que no necesita encender todos los equipos de climatización para mantener la casa fresca.

Ambas mujeres coincidieron en que este tipo de viviendas ofrecen comodidad y funcionalidad. Algarete cerró su publicación con un mensaje directo: pidió a las personas no dejarse llevar por las apariencias ni por ideas preconcebidas.

Destacó que llevar adelante este proyecto implicó un gran esfuerzo y una planificación prolongada. La inquilina expresó sentirse tranquila y satisfecha en la vivienda.

