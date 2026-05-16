Magistrada muere tras proteger a su hijo de un enjambre de abejas

Oyuki Ramírez Burciaga perdió la vida días después del ataque de un enjambre de abejas en México.

La muerte de la jueza Oyuki Ramírez Burciaga, de 45 años, conmocionó al mundo, luego de confirmarse que falleció tras pasar más de una semana hospitalizada por las graves lesiones que sufrió al ser atacada por un enjambre de abejas en Zacatecas, México.

El incidente ocurrió el pasado 3 de mayo en una unidad deportiva del municipio de Guadalupe, al sureste del estado, mientras se desarrollaba un torneo. De acuerdo con testigos, la funcionaria judicial reaccionó para proteger a su hijo de tres años en medio del caos: se quitó un suéter para cubrirlo, quedando ella expuesta a las picaduras.

Las imágenes del momento, difundidas en redes sociales, muestran la desesperación que se vivió en el lugar.

En uno de los videos se observa a Ramírez caminar en busca de ayuda mientras el enjambre la rodea, con múltiples picaduras visibles en su cuerpo.

Testigos relataron que los servicios de emergencia trasladaron a algunas víctimas, pero ella y su padre —quien también resultó herido— no pudieron subir de inmediato a una ambulancia debido a la cantidad de abejas que los cubrían.

En total, al menos seis personas resultaron afectadas por el ataque. El padre de la jueza fue hospitalizado durante un día y posteriormente dado de alta. Ramírez, en cambio, permaneció en estado crítico y requirió ser intubada, hasta que su condición se agravó y falleció el martes 12 de mayo.

Con menos de un año como magistrada de la Segunda Sala Penal del Poder Judicial del Estado, Ramírez acumulaba más de dos décadas de trayectoria en el ámbito judicial, donde se desempeñó previamente como secretaria proyectista.

Su reciente nombramiento se concretó tras resultar electa en el proceso judicial del año pasado.