Cantante brasileño hallado muerto en su casa tras alerta de vecinos por fuerte olor

El cantante Adriano Muniz dejó un profundo vacío en la escena country brasileña tras su repentina muerte a los 43 años.

El cantante brasileño Adriano Muniz fue encontrado sin vida el 7 de mayo dentro de su vivienda en Vicente Pires, en el Distrito Federal de Brasil, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por un fuerte olor proveniente del lugar.

El hallazgo se dio cuando equipos de bomberos y policías acudieron al domicilio del artista tras recibir el reporte. Al ingresar, confirmaron que Muniz, de 43 años, no presentaba signos vitales.

Adriano Muniz, referente de la música regional brasileña, fue hallado sin vida en su casa de Vicente Pires, Distrito Federal. (Tomada de redes sociales)

Adriano Muniz era una figura reconocida dentro de la música regional y country brasileña, con una sólida presencia en plataformas digitales y redes sociales. Su popularidad creció gracias a temas como Se repete y Não faz sentido, que acumulan numerosas reproducciones.

Las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias de la muerte. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se le practican exámenes forenses y toxicológicos cuyos resultados se esperan en los próximos días.