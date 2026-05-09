Viva

Cantante brasileño hallado muerto en su casa tras alerta de vecinos por fuerte olor

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del deceso

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Por Fátima Jiménez
Adriano muniz
El cantante Adriano Muniz dejó un profundo vacío en la escena country brasileña tras su repentina muerte a los 43 años. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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