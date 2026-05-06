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‘Soy famoso desde antes de nacer’: llueven duras críticas a joven cantante costarricense por polémicas declaraciones

El artista de 22 años lanzó varias frases controversiales durante su participación en ‘Los gordos pódcast’

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Por Juan Pablo Sanabria
Cantante Haquil
Haquil es un joven cantante costarricense, parte de la nueva generación de artistas urbanos. Recientemente, fue telonero del artista puertorriqueño Myke Towers. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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