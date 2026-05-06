‘Soy famoso desde antes de nacer’: llueven duras críticas a joven cantante costarricense por polémicas declaraciones

Haquil es un joven cantante costarricense, parte de la nueva generación de artistas urbanos. Recientemente, fue telonero del artista puertorriqueño Myke Towers.

El joven cantante costarricense Haquil es blanco de duras críticas en redes sociales tras dar unas polémicas declaraciones en el espacio Los gordos pódcast, del cual son anfitriones Toledo, DJ P y el empresario Johnny Roper.

La entrevista fue publicada ayer en Youtube y otras plataformas digitales. Sin embargo, fue un fragmento compartido por DJ P a través de TikTok el que ha dado de qué hablar.

En el video, el artista urbano de 22 años aseguró que, a pesar de su corta edad, se siente una leyenda, lo cual generó risas y cierto rechazo de parte de los panelistas.

Posteriormente, aclaró que también, él en sus adentros, suele recordarse que debe ser humilde o que de lo contrario Dios le quitará todo. Esta afirmación fue cuestionada por Toledo, quien le preguntó si de verdad cumplía con esa especie de regla.

Haquil Clark, nombre del cantante, le contestó que sí y que lo hacía porque ya había tenido experiencias similares. Luego de que Toledo lo volviera a cuestionar, Clark le mencionó que anteriormente sufrió pérdidas dolorosas.

“Mi hermano tenía 16 años y me lo mataron; descanse en paz Jamal. (También murió) mi tía Wendy, que era la novia de Tommy Lee —para los que no saben, mi tía Wendy era la novia de Tommy Lee, mi tía peinaba a Buju Banton, mi tía traía a esos maes para los tiempos de Costa Rica”, comentó.

Los dichos de Haquil fueron cuestionados por DJ P (izquierda), Toledo (gorra verde) y Johnny Roper (derecha). (Captura de video)

Tras mencionar a su tía, quien fue pareja de Lee, un famoso cantante de dancehall jamaiquino, lanzó una de sus frases más controversiales. Haquil, al hablar sobre la relación de su familiar y el hecho de que ella trabajó con otros artistas de renombre, quiso expresar que la estrella le venía a él por linaje.

No obstante, las palabras que escogió no fueron las más afortunadas. “Yo soy famoso desde antes de nacer”, dijo con vehemencia ante las carcajadas de sus colegas.

Toledo y compañía se mostraron extrañados, lo que hizo que Haquil volviera a su reflexión inicial. Al final del clip, agrega que sufrió una infidelidad por parte de un amigo cercano y sentencia elogiando su resiliencia.

“Yo he aguantado demasiado. Perdí mi YouTube, perdí mi Instagram... Yo soy una leyenda, se lo juro. Eso no pasa siempre. Y yo estoy pegado, número uno. No lo digo yo, lo dicen los números”, aseveró.

El clip acumula en un día más de 150.000 reproducciones en TikTok, así como cientos de comentarios. La mayoría de usuarios se mostró en desacuerdo con la posición de Haquil, asegurando que sus dichos no reflejan madurez.

“Subieron este fragmento para que nos riamos con ellos”, “Siento que no le caía bien a ninguno de los que estaba ahí”, “Entre más hablaba, más se hundía”, “Es bueno, pero el número uno jamás; se la cree demasiado”, fueron algunas de las críticas.

El cantante Haquil destacó su resiliencia. (Captura de video)

Esta no es la primera situación de esta índole que ocurre en el popular pódcast. Anteriormente, el cantante Kavvo también recibió duros cuestionamientos tras afirmar en dicho espacio que en Costa Rica resulta sencillo ser exitoso en la música.

Posteriormente él se mostró arrepentido y aseguró que todo fue producto de los numerosos tragos que había ingerido ese día.

Además, aunque hoy es una entrevista icónica para los seguidores de la música urbana, el cantante Lil Quill, quien fue asesinado en 2020, también generó muchos comentarios con su participación en el programa.