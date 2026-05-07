Viva

Hallan sin vida a cantante española que estuvo desaparecida durante dos semanas

La artista tenía 39 años. El cuerpo lo encontraron dentro de un vehículo

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Por Jessica Rojas Ch.

La música internacional está de luto al confirmarse la muerte de una querida cantante española, de 39 años, quien fue hallada sin vida dos semanas después de haberse reportado como persona desaparecida.








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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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