Hallan sin vida a cantante española que estuvo desaparecida durante dos semanas

La música internacional está de luto al confirmarse la muerte de una querida cantante española, de 39 años, quien fue hallada sin vida dos semanas después de haberse reportado como persona desaparecida.

Medios internacionales como People e Infobae dieron cuenta del fallecimiento de Seila Esencia, a quien unos conocidos que la buscaban la encontraron en medio de la naturaleza dentro de un vehículo.

Según las autoridades, el cuerpo no presentaba señales de violencia. La investigación sobre la muerte ya está en curso para esclarecer qué fue lo que sucedió con la intérprete.

Seila había sido reportada como desaparecida desde el 20 de abril. People explicó que la Asociación SOS Desaparecidos emitió una alerta para pedir la ayuda de la ciudadanía para encontrarla.

La cantante se dio a conocer tras su participación en el programa Hit-La canción de Televisión Española. En este espacio compartió escenario con la icónica Marta Sánchez, quien lamentó el deceso con un mensaje que publicó en Instagram: “Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial”, escribió la estrella de la música en español.

Infobae agregó que Seila, además de cantante, también dedicaba su vida a ser auxiliar de enfermería.