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Murió cantante estadounidense que marcó época con su talento y espíritu rebelde

El artista, quien falleció a los 86 años, dejó un legado marcado por su autenticidad y una vida desafiante ante las normas sociales y musicales

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Por Fiorella Montoya
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David Allan Coe, legendario y polémico cantante estadounidense de música country, falleció a los 86 años de edad (Freepik)







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David Allan Coe
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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