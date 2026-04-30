Murió cantante estadounidense que marcó época con su talento y espíritu rebelde

David Allan Coe, legendario y polémico cantante estadounidense de música country, falleció a los 86 años de edad

David Allan Coe, legendario y polémico cantante estadounidense de música country, falleció a los 86 años de edad, según confirmó su esposa. El artista, reconocido como pilar del movimiento “outlaw”, dejó un legado marcado por su autenticidad y una vida desafiante ante las normas sociales y musicales.

La noticia la confirmó su esposa, Kimberly Hastings Coe a la revista Rolling Stone, donde lo describió como “uno de los mejores cantantes, compositores e intérpretes de nuestro tiempo”. La causa de la muerte no se divulgó.

Según su representante, en declaraciones de People, el artista murió poco después de las 5 p. m. del miércoles 29 de abril. “David fue un tesoro de la música country y amaba a sus fans”, indicó.

Nacido el 6 de setiembre de 1939 en Akron, Coe tuvo una juventud marcada por problemas con la ley. Pasó periodos en reformatorios y prisiones por delitos como robo de vehículos. En una entrevista de 1975, afirmó que llegó a sentir pertenencia al sistema penitenciario, donde aseguraba sentirse a salvo.

Pese a su historial y a la controversia que lo rodeó, Coe construyó una carrera singular. Nunca buscó el éxito comercial masivo, pero logró colocar ocho canciones en el top 40 de la lista Country Singles. Su estilo fusionó country, rock y blues, con temas como You Never Even Called Me by My Name, The Ride y Mona Lisa Lost Her Smile.

Su legado quedó marcado por su autenticidad y su papel dentro del movimiento “outlaw country”, que desafió las normas tradicionales del género.