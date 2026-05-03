Los cantantes Paul Shortino, Jimy Sohns y Alex Ligertwood se presentaron en Costa Rica en el 2022.

Alex Ligertwood, emblemático vocalista de la banda Santana, murió este domingo a los 79 años en Santa Mónica, California. El artista, recordado por éxitos mundiales y sus visitas a Costa Rica, falleció mientras dormía, según confirmaron sus allegados y medios internacionales.

La noticia del deceso fue comunicada por el medio TMZ la tarde de este domingo 3 de mayo. Ligertwood es recordado por haber sido el vocalista principal de la banda estadounidense Santana, entre 1979 y 1994. Además, interpretó éxitos memorables como Winning, Hold On y All I Ever Wanted.

Según el medio, fue su hija Merci quien anunció el fallecimiento del artista. Por su parte, la agencia Brogan afirmó que el cantante “falleció plácidamente mientras dormía, con su perrito Bobo a su lado”, a tan solo dos semanas de su último concierto.

En los años recientes, Ligertwood formó parte del proyecto Legends of Rock junto a Fran Cosmo, Bobby Kimball y Jim Sohns, con quienes el intérprete se presentó en Costa Rica en el Teatro Popular Melico Salazar, en el 2019, y en el 2022 en el club Pepper.

“Para nosotros es muy importante venir a Costa Rica. Ya no estamos con esas grandes bandas, pero seguimos siendo muy valiosos en la música”, fueron las palabras del cantante Alex Ligertwood a La Nación, previo a aquel concierto en el 2019.

En el año 2022, Ligertwood llegó a cantar piezas icónicas de Santana, banda de la que además de cantante principal fue su guitarrista. En el grupo de Carlos Santana, Ligertwood interpretó piezas como Black Magic Woman, Evil Ways y She’s Not There.

En la foto de izq. a der: F. Cosmo de Boston, B. Kimball de Toto, J. Sohns de Gloria y A. LIgertwood de Santana cantaron en Costa Rica en el año 2029. (Albert Marín.)

Brandon Paul, guitarrista que estuvo de gira con Alex durante el último tiempo, afirmó en un comunicado enviado a TMZ que “su voz era una fuerza de la naturaleza: conmovedora, sincera y legendaria cada noche. Más allá de la música, era un ser humano extraordinario y un querido amigo”.

Alex será recordado por su gran amor a la música, sentimiento que explicó años atrás en su visita al país.

“La música es algo muy sanador. Esa es una de las razones por las cuales seguimos cantando y tocando música, con tal de que las personas pasen un tiempo maravilloso”, dijo hace siete años a este medio.