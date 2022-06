Cantantes de Quiet Riot, Santana y Shadows of Knight cantarán en concierto en Costa Rica

Los amantes del rock clásico en inglés tienen una gran excusa para disfrutar de los grandes éxitos de Quiet Riot, Santana y Shadows of Knight, en las voces de quienes los hicieran famosos. Sí, el espectáculo Rock Pack vuelve a Costa Rica en su edición 2022 y presentará a los vocalistas Paul Shortino, Alex Ligertwood y Jimy Sohns en un show de nostalgia y mucho rock.

El concierto se realizará el sábado 2 de julio en el club Pepper, en Zapote.

Los cantantes Paul Shortino, Jimy Sohns y Alex Ligertwood serán el plato fuerte del nuevo espectáculo Rock Pack en Costa Rica. (Cortesía)

“El regreso de Rock Pack permitirá a los amantes del rock disfrutar una vez más de la música de tres bandas inmortales, cantadas en vivo por los vocalistas de las bandas originales. Este evento incluirá casi dos horas y media de los grandes éxitos en el escenario”, explicó Kevin Demers, productor del Rock Pack en un comunicado de prensa.

Los artistas que estarán en esta edición del Rock Pack (que ya había presentado en nuestro país a Wally Palmar de The Romantics, Bill Champlin de Chicago, John Elefante de Kansas y Bobby Kimball de Toto, entre otros) pondrán al público a rememorar aquellos buenos viejos tiempos del rock ochentero y noventero, que tantas glorias musicales dejó al mundo.

Paul Shortino, excantante de Quiet Riot, llegará al país con una dosis de heavy metal gracias a temas como Bang Your Head, Cum On Feel The Noize y Slick Black Cadillac.

En el caso de Ligertwood, llegará a cantar piezas icónicas de Santana, banda de la cual fue cantante principal y también guitarrista. En el grupo de Carlos Santana, Ligertwood interpretó piezas como Black Magic Woman, Evil Ways y She’s Not There.

Las canciones más importantes de Shadows of Knight las cantará Jimy Sohns. Gloria, Shake, I Got My Mojo serán parte del repertorio.

El artista nacional invitado a esta gran cita será Pato Barraza.

Las entradas para el concierto de Rock Pack y sus leyendas ya están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢72.375 (Mesa VIP), ¢49.500 (Mezzanine VIP), ¢39.500 (Legends) y ¢25.500 (Standing General).