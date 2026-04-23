Muere trágicamente celebridad de la TV: fue hallado sin vida y su caso preocupa

Millones de personas en todo el mundo lo conocieron a través de la pantalla de A&E y, ahora, su muerte en trágicas condiciones enluta la televisión y desata una seria investigación en Estados Unidos.

Recientemente, la policía de Arizona dio cuenta del fallecimiento de Darrell Sheets, quien saltó a la fama por ser una de las destacadas figuras del programa ¿Quién da más? (Storage Wars).

Darrell Sheets, figura del programa '¿Quién da más?' de la cadena A&E, tenía 67 años. (AFP)

Según el reporte policial, el deceso de Darrell, de 67 años, estaría relacionado con una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

Los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso sobre una persona fallecida alrededor de las 2 de la madrugada del miércoles 22 de abril. En el lugar fue encontrado sin vida Darrell Sheets, quien posteriormente fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Mohave.

Investigación y antecedentes médicos

Las primeras versiones señalan que el fallecimiento estaría relacionado con una lesión provocada por un arma de fuego. En paralelo, se indicó que Sheets había presentado problemas de salud en años anteriores, entre ellos un infarto en marzo de 2019 que requirió hospitalización e intervención quirúrgica.

El Departamento de Policía de Lake Havasu informó que el caso permanece bajo investigación activa y que se entregará información adicional a medida que avance el proceso, según reportes de medios como Variety.

Los medios internacionales han apuntado a que Sheets pudo ser víctima de presunto acoso cibernético durante varios años, lo que ha causado gran preocupación.

Trayectoria de Darrell Sheets

De acuerdo con IMDb, Darrell Sheets participó en 163 episodios de Storage Wars, un programa de televisión centrado en subastas de unidades de almacenamiento abandonadas en California, donde compradores profesionales compiten por su contenido sin conocer lo que hay dentro.

Además de su participación en este programa, Sheets apareció en espacios televisivos como el programa de entrevistas de Jay Leno y la serie de cocina de Rachael Ray. También se informó que residía en Arizona y administraba un negocio de antigüedades llamado Havasu Show Me Your Junk.