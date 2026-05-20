Maestro de Ética es grabado robando a sus propios alumnos en México: ‘Uno se sacrifica para que un profesor les robe’

Un maestro de Ética y Valores fue suspendido en México tras ser grabado mientras revisaba los bolsos de sus alumnos y robaba objetos personales.

Un maestro de la asignatura de Ética y Valores del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, en Sonora, México, fue suspendido de sus funciones tras ser acusado de sustraer dinero y objetos de los bolsos de sus propios alumnos.

El caso salió a la luz luego de que varios estudiantes, cansados de los constantes robos dentro del aula, decidieran colocar una cámara oculta para identificar al responsable. En la grabación se observa al profesor, identificado por padres de familia como José Pedro, ingresar al salón y revisar de manera sigilosa varias mochilas.

Durante el video, el docente toma un objeto y se retira momentáneamente del aula al escuchar ruidos. Luego, regresa y continúa inspeccionando las pertenencias de los estudiantes.

Una madre de familia afectada relató que a su hija le fueron robados unos audífonos y que, previamente, ya había reportado la desaparición de 250 pesos en efectivo (aproximadamente ¢6.500). “Con muchos sacrificios uno les da sus cosas a los hijos, como para que un profesor se las robe”, expresó a la prensa mexicana.

La difusión del video en redes sociales generó indignación entre padres de familia y usuarios, quienes exigieron sanciones ejemplares contra el docente.

Ante la situación, el director del centro educativo, Refugio Samaniego Badilla, informó que, tras tener conocimiento de los hechos, solicitó al maestro retirarse del colegio y notificó a las autoridades educativas correspondientes, quienes serán las encargadas de determinar su situación laboral.

Por su parte, padres de familia indicaron en redes sociales que acudieron al Ministerio Público para presentar una denuncia formal; sin embargo, aseguraron que en un inicio se les indicó que no procedía, al tratarse de un “asunto interno” y debido a que las cantidades robadas eran consideradas menores.

Hasta el momento, las autoridades educativas del estado no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.