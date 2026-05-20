Planeta insólito

Maestro de Ética es grabado robando a sus propios alumnos en México: ‘Uno se sacrifica para que un profesor les robe’

El caso salió a la luz luego de que varios estudiantes, cansados de los constantes robos en el salón de clases, decidieran colocar una cámara oculta

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Por Fátima Jiménez y El Universal / México / GDA
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Un maestro de Ética y Valores fue suspendido en México tras ser grabado mientras revisaba los bolsos de sus alumnos y robaba objetos personales. (Captura de video)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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