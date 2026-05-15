Economía

Maestros de México amenazan con protestas durante el Mundial 2026 tras rechazar aumento salarial

México espera la llegada de unos cinco millones de turistas por el Mundial, que organiza con Estados Unidos y Canadá.

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Por AFP
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Unos 3.000 miembros del ala disiente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en Ciudad de México a propósito de la celebración del día del mastro. (YURI CORTEZ/AFP)







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