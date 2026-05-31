Planeta insólito

Maestro causa indignación en México al querer ‘formalizar relación’ con alumna de 14 años: así lo confrontó la madre

Las autoridades detuvieron al hombre de 50 años, pero lo que sucedió después causó indignación

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Por Fátima Jiménez
Aula
Imagen ilustrativa. Padres de familia exigen que el maestro sea removido de sus funciones mientras se investiga la supuesta relación que sostuvo con la estudiante de 14 años. (Elaborada por LN)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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