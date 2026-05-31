Maestro causa indignación en México al querer ‘formalizar relación’ con alumna de 14 años: así lo confrontó la madre

Un maestro de la secundaria Quetzalcóatl, en Ecatepec, México, se encuentra bajo escrutinio público tras la difusión de un audio en el que admite tener una supuesta relación sentimental con una estudiante de 14 años.
El caso salió a la luz luego de que familiares de la menor confrontaran al profesor por llamada y divulgaran la grabación en redes sociales. En el audio, el docente reconoce el vínculo y afirma que su intención era dialogar con los padres para formalizar la relación.
“Sí, señora, entiendo su molestia… Tomamos la decisión de ser pareja, de ser novios, en su momento yo sí quería hablar con ustedes para que me lo permitieran”, se le escucha decir al hombre señalado.
Ante esto, la madre de la adolescente rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de consentimiento. “Es una niña de 14 años, maestro. Yo le tuve la confianza para que me saliera con esto. Usted tiene casi 50 años, ¿se da cuenta de eso?“, expresó la mamá.
La situación ha provocado indignación entre padres de familia del centro educativo, quienes exigen acciones inmediatas, entre ellas la separación del docente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos. De acuerdo con la madre de la menor, el profesor fue detenido semanas atrás, pero quedó en libertad tras pagar una fianza. “En este país no existe la justicia”, afirmó la mujer.
Expertos en protección de menores advirtieron que, incluso cuando se alegue un supuesto consentimiento, este tipo de relaciones constituyen delitos previstos en la legislación mexicana, como corrupción de menores, abuso sexual y hostigamiento.
De acuerdo con la prensa de México, hasta el momento no se confirmó públicamente la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía.
@elheraldodemexico
A través de redes sociales se hizo pública la denuncia contra Víctor “N”, profesor de la #secundaria Quetzalcóatl, en Ecatepec, Estado de México, luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente admite haber mantenido una relación con una alumna de 14 años. De acuerdo con la denuncia, el docente, de casi 50 años, habría aprovechado su posición dentro de la escuela y la confianza de la familia para acercarse a la menor, quien participaba en el coro escolar. En el audio que circula en plataformas digitales, el maestro presuntamente reconoce frente a la madre de la adolescente que “decidió ser novio” de la estudiante, situación que provocó una fuerte ola de indignación. Pese a la gravedad del caso y a la difusión de la supuesta confesión, el acusado fue dejado en libertad luego del pago de 75 mil pesos, decisión atribuida a un juez, lo que generó críticas y señalamientos por presunta impunidad.♬ sonido original - elheraldodemexico - elheraldodemexico