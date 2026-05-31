Maestro causa indignación en México al querer ‘formalizar relación’ con alumna de 14 años: así lo confrontó la madre

Imagen ilustrativa. Padres de familia exigen que el maestro sea removido de sus funciones mientras se investiga la supuesta relación que sostuvo con la estudiante de 14 años.

Un maestro de la secundaria Quetzalcóatl, en Ecatepec, México, se encuentra bajo escrutinio público tras la difusión de un audio en el que admite tener una supuesta relación sentimental con una estudiante de 14 años.

El caso salió a la luz luego de que familiares de la menor confrontaran al profesor por llamada y divulgaran la grabación en redes sociales. En el audio, el docente reconoce el vínculo y afirma que su intención era dialogar con los padres para formalizar la relación.

“Sí, señora, entiendo su molestia… Tomamos la decisión de ser pareja, de ser novios, en su momento yo sí quería hablar con ustedes para que me lo permitieran”, se le escucha decir al hombre señalado.

Ante esto, la madre de la adolescente rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de consentimiento. “Es una niña de 14 años, maestro. Yo le tuve la confianza para que me saliera con esto. Usted tiene casi 50 años, ¿se da cuenta de eso?“, expresó la mamá.

La situación ha provocado indignación entre padres de familia del centro educativo, quienes exigen acciones inmediatas, entre ellas la separación del docente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos. De acuerdo con la madre de la menor, el profesor fue detenido semanas atrás, pero quedó en libertad tras pagar una fianza. “En este país no existe la justicia”, afirmó la mujer.

Expertos en protección de menores advirtieron que, incluso cuando se alegue un supuesto consentimiento, este tipo de relaciones constituyen delitos previstos en la legislación mexicana, como corrupción de menores, abuso sexual y hostigamiento.

De acuerdo con la prensa de México, hasta el momento no se confirmó públicamente la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía.