‘Los Labubus falsos no son bienvenidos en Estados Unidos’: por qué estas figuras llamaron la atención de las autoridades

La CBP decomisó en Seattle más de 11.000 Labubus falsos que violaban normas de seguridad y tenían un valor de más de $500.000.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos decomisó 11.134 figuras falsas del personaje coleccionable Labubu en el puerto de Seattle. La incautación corresponde a un cargamento con un valor comercial estimado en $513.937.

Las autoridades informaron que los productos no cumplían con las regulaciones de seguridad exigidas para el ingreso al país, además de violar las normas de protección de propiedad intelectual.

LEA MÁS: Labubu: el juguete superó a Barbie y ahora vale más que Mattel

El funcionario Brian Humphrey, jefe de operaciones de campo en esa jurisdicción, detalló que el equipo de inspección logró detectar las imitaciones como parte de las labores rutinarias de control. En sus canales oficiales, la CBP compartió la frase: “Los Labubus falsos no son bienvenidos en Estados Unidos”, para destacar el hallazgo realizado en Seattle.

Figuras codiciadas y buscadas en todo el mundo

Los muñecos originales Labubu son creaciones del diseñador hongkonés Kasing Lung, fabricados por la marca Pop Mart. Alcanzaron reconocimiento global gracias a su presencia en plataformas digitales, donde coleccionistas internacionales los muestran e intercambian activamente.

Existen ediciones limitadas como el Labubu de oro de 24 quilates, considerado una de las versiones más raras y valiosas dentro de la comunidad de coleccionistas.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de Estados Unidos advirtió que las figuras falsificadas podrían representar riesgos de asfixia para menores de edad. Estas imitaciones, presentadas como peluches o llaveros pequeños, contienen partes que pueden desprenderse con facilidad.

Esta condición infringe las normas federales de seguridad en juguetes, por lo que se recomendó evitar su compra y suspender su uso inmediato si ya han sido adquiridas.

Qué leyes aplican en Estados Unidos para productos falsificados

El ingreso o distribución de mercancías falsificadas en territorio estadounidense se encuentra tipificado como delito en la Ley de Falsificación de Marcas Registradas de 1984. Esta normativa permite la destrucción inmediata de los productos incautados, siempre que se demuestre la intención de comercializarlos y el conocimiento de su falsedad.

A esta disposición se suma la Ley de Protección al Consumidor contra la Falsificación de 1996, que refuerza los mecanismos de control. Esta ley requiere que el Departamento de Justicia informe al Congreso sobre cada caso relacionado con infracciones a la propiedad intelectual.

Consecuencias penales y civiles por distribuir imitaciones

Las sanciones por falsificación pueden incluir penas de prisión, multas económicas elevadas e incluso la incautación definitiva de los bienes.

En el ámbito civil, la legislación estadounidense otorga a los titulares de marcas registradas recursos como indemnizaciones triples, daños estatutarios y el pago de honorarios legales. También autoriza medidas cautelares para impedir que estas mercancías falsas sean distribuidas o escondidas.

Las autoridades indicaron que estas medidas buscan proteger a los consumidores y frenar el impacto de productos ilegales en la economía formal.

LEA MÁS: Ladrones roban $7.000 en figuras Labubu, los coleccionables más buscados del momento: vea video

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.