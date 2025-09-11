Planeta insólito

‘Los Labubus falsos no son bienvenidos en Estados Unidos’: por qué estas figuras llamaron la atención de las autoridades

Un cargamento de figuras Labubu, valorado en más de $500.000, fue retenido por autoridades estadounidenses

Por La Nación / Argentina / GDA
La CBP decomisó en Seattle más de 11.000 Labubus falsos que violaban normas de seguridad y tenían un valor de más de $500.000.
La CBP decomisó en Seattle más de 11.000 Labubus falsos que violaban normas de seguridad y tenían un valor de más de $500.000. (X: @DFOSeattle/Canva)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

