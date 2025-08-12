Ladrones roban $7.000 en figuras Labubu, los coleccionables más buscados del momento: vea video

Ladrones robaron $7.000 en figuras Labubu de una tienda en California. Estos muñecos virales, populares en TikTok y entre celebridades, son altamente coleccionables.

Un robo ocurrió la madrugada del 6 de agosto en la tienda Onestopsales, en La Puente, California. A la 1:30 a. m., cuatro hombres hispanos forzaron la entrada del local, identificado por vecinos como un punto de venta de figuras coleccionables Labubu.

Según la información difundida por la tienda, los sospechosos conducían una camioneta Toyota Tacoma blanca con la inscripción TRD 4x4 en los costados. Las autoridades señalaron que el vehículo era robado.

LEA MÁS: Huésped de Airbnb denunció que anfitrión usó inteligencia artificial para manipular fotos y acusarla de daños por $16.000

El establecimiento, ubicado en una zona comercial cercana a Los Ángeles, denunció la pérdida de todo su inventario de Labubu, valorado en aproximadamente $7.000. Además, reportó daños significativos en las instalaciones.

La policía indicó que la investigación continúa y no divulgó más datos sobre la identidad o el paradero de los responsables.

¿Qué son los Labubu?

Los Labubu son muñecos diseñados por el artista hongkonés Kasing Lung y fabricados por Pop Mart, una empresa china de juguetes. Se caracterizan por tener nueve dientes, cuerpo peludo y un rostro entre tierno y aterrador.

Existen en múltiples versiones: desde ediciones temáticas como reyes o estilo punk, hasta su clásica figura con orejas de conejo.

Su método de venta, basado en “cajas misteriosas” que ocultan el modelo, ha impulsado una fiebre de compra entre coleccionistas.

La popularidad creció cuando celebridades como Dua Lipa, Kim Kardashian y Lisa de BLACKPINK posaron con ellos, lo que los convirtió en un fenómeno de TikTok y símbolo de estatus.

Actualmente, se venden en más de 30 países y su precio oficial ronda los ₡16.700 para versiones tipo llavero. Sin embargo, la escasez ha generado reventas que alcanzan cientos de dólares e incluso hasta ₡3 millones por ediciones limitadas.

LEA MÁS: Universidad Yale ofrecerá curso sobre Bad Bunny: conozca cómo será

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.