Labubu: el juguete superó a Barbie y ahora vale más que Mattel

Labubu se convirtió en un fenómeno global. Superó a Barbie, impulsó a Pop Mart y generó récords financieros con ventas millonarias.

La popularidad global de Labubu ha impulsado a la empresa china Pop Mart a superar en ventas a franquicias históricas como Barbie y Hot Wheels, según informó Wired. El fenómeno comenzó como una curiosidad viral, pero se convirtió en un negocio que podría alcanzar los $1.000 millones en ingresos durante este 2025.

Pop Mart generó $670 millones en ingresos gracias a Labubu en el primer semestre del año, lo cual representa un aumento del 668 % respecto al mismo periodo de 2024. Esta cifra superó las ventas de Barbie ($374 millones) y Hot Wheels ($626 millones) en ese mismo periodo.

El personaje Labubu forma parte de la serie The Monsters, creada por el artista chino-holandés Kasing Lung. Esta colección representó el 35% de los ingresos totales de la compañía en 2025, frente al 14% registrado en junio de 2024.

El auge de los mini Labubu y el empuje de las celebridades

Pop Mart lanzó al mercado figuras tipo llavero de Labubu a finales de 2023, fabricadas con una combinación de vinil y felpa, lo que atrajo al público global. Wired destacó que celebridades como Rihanna, Lady Gaga, Kim Kardashian, Lisa (Blackpink) y David Beckham han sido vistas usando estas piezas como accesorios de lujo.

Los videos de “unboxings” de Labubu se han viralizado, lo que ha hecho que se agoten en tiendas físicas y en línea. Según New York Post, algunas figuras se venden en mercados de segunda mano por cientos o miles de dólares. Un ejemplar de primera generación se subastó por $150.000 en Pekín.

Récords financieros y crecimiento internacional

De acuerdo con Forbes, la empresa reportó ingresos por 13.900 millones de yuanes ($1.930 millones) en el primer semestre de 2025, lo que representó un aumento del 204,4%. La utilidad neta se disparó un 397% hasta los $636 millones.

Las acciones de Pop Mart subieron un 227% este año, lo que llevó su capitalización bursátil a superar los $46.000 millones, muy por encima del valor de Mattel ($5.700 millones), según el mismo medio. La empresa fue fundada por Wang Ning en 2010.

Según el New York Post, el valor de las acciones de Pop Mart aumentó un 11,9% tras anunciar el lanzamiento de una nueva versión mini de Labubu diseñada para colgar en teléfonos móviles.

Forbes señaló que el mercado de América fue el que más creció para Pop Mart, con un aumento del 1.142% en sus ingresos durante el primer semestre del año, alcanzando los $315 millones. Actualmente, la empresa cuenta con 41 tiendas físicas en esa región y planea abrir 10 más antes de finalizar 2025.

La fiebre por estos personajes ha generado una avalancha de falsificaciones llamadas “Lafufus”, las cuales no aparecen en los ingresos de Pop Mart. Wired explicó que la escasez de producto fue deliberadamente planeada por la empresa para aumentar el valor percibido.

