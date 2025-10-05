Planeta insólito

Hombre ganó un premio multimillonario de lotería por segunda vez este año: ‘Casi me desmayo’

El afortunado es un jugador habitual de los sorteos y este 2025 obtuvo un monto total que corresponde a más de ¢550 millones

Por Juan Pablo Sanabria
Shelley Suttles
El hombre no pudo ocultar su alegría al hablar de la segunda vez en que ganó un millonario premio en la lotería. (Captura de video)







