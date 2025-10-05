Hombre ganó un premio multimillonario de lotería por segunda vez este año: ‘Casi me desmayo’

El hombre no pudo ocultar su alegría al hablar de la segunda vez en que ganó un millonario premio en la lotería.

¿Quién no ha soñado con ganar la lotería? Que levante la mano aquel singular individuo que no haya ideado planes y se haya puesto en ese anhelado lugar, en el que el azar le sonríe y su vida cambia para siempre de un día para otro.

Sin embargo, son muy pocos los afortunados a los que un billete, boleto o raspadita los ha convertido en millonarios y, todavía menos, los que han corrido con la misma suerte dos veces.

Ahora bien, la fantasía que le tocó vivir al estadounidense Shelley Suttles ya roza lo inverosímil. Recientemente, Suttles ganó, por segunda ocasión en este 2025, un multimillonario premio en la Connecticut Lottery (CT Lottery), correspondiente a un $1 millón (más de ¢500 millones).

Anteriormente, Shelley, quien es un jugador habitual de esta lotería, ganó $100.000 (suma que asciende a los ¢50 millones) jugando un sorteo llamado “Cash5″.

El estadounidense Shelley Suttles obtuvo un monto total que corresponde a más de ¢550 millones

La organización compartió la insólita historia a través de un comunicado de prensa y un video en redes, publicado este 30 de setiembre, en el que el propio hombre habla sobre lo sucedido.

“Casi me desmayo. Raspé la casilla y vi un millón de dólares. Nunca había visto un millón de dólares en un boleto antes. Tomé el teléfono y llamé a mi hermana, y ella empezó a gritar. Tampoco lo podía creer”, contó a la empresa al recordar el momento.

De acuerdo con Suttles, tiene planeado pagar deudas con el dinero que ganó y donar a su iglesia.