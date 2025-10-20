Lotería Nacional, estos son los números ganadores de este domingo 19 de octubre

La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) repartió esta noche los premios correspondientes al sorteo ordinario 4.872, realizado este domingo 19 de octubre.
La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) repartió esta noche los premios correspondientes al sorteo ordinario 4.872, realizado este domingo 19 de octubre.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.