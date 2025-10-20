Lotería Nacional, estos son los números ganadores de este domingo 19 de octubre

La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) repartió esta noche los premios correspondientes al sorteo ordinario 4.872, realizado este domingo 19 de octubre.

El premio mayor fue para el número 60 con la serie 844 , que paga ¢175 millones por emisión .

El segundo premio correspondió al número 07 con la serie 079 , con un valor de ¢30 millones por emisión .

Finalmente, el tercer premio de la noche recayó en el número 99 con la serie 367 , que otorga ¢14 millones por emisión.