El niño prodigio que tiene 9 años y estudia neurociencias en la universidad: ‘Quiero ser neurocirujano’

Aiden Wilkins divide su tiempo entre la secundaria virtual y las clases presenciales en Ursinus College, donde es el alumno más joven en la historia del centro

Por La Nación / Argentina / GDA
Niño superdotado de 9 años asiste a clases universitarias de neurociencias y aspira a convertirse en neurocirujano pediátrico.
Niño superdotado de 9 años asiste a clases universitarias de neurociencias y aspira a convertirse en neurocirujano pediátrico.







