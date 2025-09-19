El niño prodigio que tiene 9 años y estudia neurociencias en la universidad: ‘Quiero ser neurocirujano’

Niño superdotado de 9 años asiste a clases universitarias de neurociencias y aspira a convertirse en neurocirujano pediátrico.

Un niño de 9 años originario de Collegeville, Pensilvania, llamó la atención en Estados Unidos por estudiar neurociencias en la universidad mientras continúa la secundaria de forma virtual.

Aiden Wilkins asiste tres veces por semana a Ursinus College, donde toma clases presenciales en compañía de jóvenes que duplican su edad. A la par, cursa el segundo año de secundaria en la Reach Cyber Charter School, una institución en línea que le permite avanzar a su propio ritmo.

Aiden comenzó a leer desde los 2 años

Desde muy pequeño, Aiden mostró un desarrollo cognitivo adelantado. A los 2 años, ya leía textos completos sin haber recibido instrucción formal. Un año después, su interés se enfocó en el cerebro humano.

Su madre, Veronica Wilkins, explicó que su hijo mostró habilidades avanzadas al resolver ecuaciones algebraicas desde muy joven. Estas capacidades motivaron a la familia a realizarle pruebas para detectar altas capacidades.

El resultado lo confirmó como un niño con superdotación intelectual, lo que permitió trazar un camino académico personalizado que lo llevó directamente a las aulas universitarias.

Clases en la universidad y videojuegos en casa

A los 7 años, Aiden ya estudiaba asignaturas de nivel secundario. Actualmente, divide su jornada entre las clases universitarias y la educación secundaria desde casa.

A pesar de su exigente calendario académico, mantiene actividades recreativas propias de su edad. Según relató su madre, en su tiempo libre juega videojuegos y practica fútbol.

Con su ingreso a Ursinus College, se convirtió en el estudiante más joven en la historia de esa universidad. Sus compañeros universitarios tienen entre 18 y 20 años.

Sueña con convertirse en neurocirujano pediátrico

Aiden afirma que su meta es convertirse en neurocirujano pediátrico. Su vocación nació del deseo de ayudar a niños con trastornos neurológicos. Comentó que le causa tristeza ver a menores con problemas cerebrales y desea formarse para mejorar su calidad de vida.

Desde los 3 años, cuando empezó a investigar sobre anatomía, supo que su futuro estaría relacionado con el cerebro humano. Entre sus aspiraciones, menciona estudiar medicina en universidades como Johns Hopkins o Princeton, ambas reconocidas por sus programas en el área médica.

Cómo identifican a los niños superdotados en Estados Unidos

El caso de Aiden reaviva el debate sobre la forma en que se identifican y apoyan a los niños con talentos excepcionales. En Estados Unidos, las evaluaciones para detectar altas capacidades incluyen pruebas de inteligencia, test de rendimiento académico y observaciones cualitativas.

Estos análisis permiten definir el perfil del menor, identificar sus fortalezas y necesidades educativas y proponer rutas adaptadas para su desarrollo.

Las pruebas aplicadas a Aiden revelaron que su ritmo de aprendizaje no coincidía con el de su grupo etario, lo que justificó su acceso a niveles académicos más avanzados.

El mensaje de Aiden a otros niños

El joven prodigio envió un mensaje a niños y jóvenes. Señaló que el esfuerzo es esencial para alcanzar metas. Indicó que cualquiera puede lograr sus sueños si trabaja con disciplina y enfoque.

