Una búsqueda en Google permitió salvar a su hijo cuando los médicos ya no podían hacerlo

La búsqueda en Internet permitió a una madre encontrar al neurocirujano que diagnosticó y operó con éxito a su hijo de 6 años

Por O Globo / Brasil / GDA
El menor fue operado de emergencia tras un diagnóstico clave que su madre localizó en línea gracias a Google
El menor fue operado de emergencia tras un diagnóstico clave que su madre localizó en línea gracias a Google (O Globo/Canva)







