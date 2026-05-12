El insólito hallazgo tras una cirugía estética: mujer vivió siete meses con algo extraño dentro de su cuerpo

Una mujer italiana de 53 años se sometió a una cirugía estética, pero lo que encontró en su cuerpo siete meses después de la operación pudo haberle causado la muerte.

Según la revista People, a la italiana le realizaron una abdominoplastia en una clínica privada en Nápoles; sin embargo, pocos días después de haber sido dada de alta del centro médico, tuvo malestares que hasta le provocaron pérdida del conocimiento.

La paciente fue trasladada a un hospital donde le realizaron exámenes. Los médicos le indicaron que tenía una infección, por lo cual la enviaron de nuevo a casa con tratamiento antibiótico.

People agregó que siete meses después de ese capítulo de salud, la mujer seguía con dolores y malestares; por lo tanto, pagó servicios médicos privados para hacerse nuevos análisis. Las pruebas reflejaron lo que jamás se esperó: dentro de su cuerpo había un par de tijeras quirúrgicas, específicamente en su abdomen.

El medio italiano Cronache della Campania confirmó que a la paciente la refirieron al médico que le hizo la abdominoplastía, en lugar de enviarla a un hospital para una cirugía de emergencia.

Dicho doctor le recomendó volver a la clínica para someterla a una operación y retirarle las tijeras; no obstante, la paciente se negó. La italiana interpuso una denuncia policial y está a la espera de una cirugía en otro lugar para sacar las tijeras de su cuerpo.