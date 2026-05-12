Planeta insólito

El insólito hallazgo tras una cirugía estética: mujer vivió siete meses con algo extraño dentro de su cuerpo

La italiana de 53 años se sometió a una abdominoplastia en una clínica privada

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Por Jessica Rojas Ch.
instrumentos médicos
Tras malestares e incluso pérdida de la conciencia, la mujer italiana interpuso una denuncia policial. (Perplexity)







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Mala praxisCirugía estética
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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