Planeta insólito

Dos niños fueron localizados sin vida dentro de una refrigeradora y la razón detrás del hallazgo estremeció a todos

Aunque el padre de los pequeños intentó rescatarlos, no tuvo éxito

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Por Fátima Jiménez
Refrigeradora
Las autoridades investigan la muerte de Darien y Sofía Saori Guevara, de 5 y 8 años, hermanos hallados sin vida dentro de un refrigerador apagado en su vivienda. (Foto con fines ilustrativos) (Elaborada por LN)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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