Dos niños fueron localizados sin vida dentro de una refrigeradora y la razón detrás del hallazgo estremeció a todos

Las autoridades investigan la muerte de Darien y Sofía Saori Guevara, de 5 y 8 años, hermanos hallados sin vida dentro de un refrigerador apagado en su vivienda. (Foto con fines ilustrativos)

El municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, Colombia, vive días de conmoción tras la muerte de dos hermanos —de 8 y 5 años— hallados sin vida dentro de un refrigerador comercial en su vivienda.

El trágico suceso ocurrió el pasado sábado en el barrio Las Brisas y permanece bajo investigación de las autoridades locales.

Un juego que terminó en tragedia

Según relató el padre de los niños, Brayan Guevara, los menores solían jugar a las escondidas dentro de la casa. En declaraciones a medios colombianos como El Tiempo, Caracol Radio y La FM, explicó que la tarde del incidente él y su esposa se ausentaron brevemente para hacer unas compras.

“Siempre jugaban a esconderse, debajo de la cama o en el clóset… Era algo normal entre nosotros”, narró el hombre, muy conmovido.

Al regresar —tras cerca de una hora fuera del domicilio—, la pareja comenzó a buscarlos por todos los rincones hasta encontrar la escena que ahora investiga la Fiscalía.

Los menores Darien (5) y Sofía Saori Guevara (8) habrían ingresado a uno de los congeladores que la familia utilizaba para la venta de hielo. El aparato, de unos 250 litros, no estaba en funcionamiento. “Estaba vacío, desconectado, y la tapa se cerró de golpe. No pudieron salir”, explicó el padre.

Aunque intentó reanimarlos con ayuda de un vecino, ambos niños fueron declarados sin signos vitales al llegar al hospital local.

Autoridades confirman la hipótesis inicial

La versión de los padres fue corroborada en primera instancia por la Policía Judicial. El alcalde de Vista Hermosa, Juan Gómez, indicó a Noticias Caracol que las autoridades verificaron la rutina familiar y revisaron los elementos del domicilio, incluidos los dos enfriadores usados para el negocio de hielo.

“Se constató que uno de ellos estaba desconectado y con la tapa abierta. Todo coincide con lo declarado por el padre”, afirmó Gómez, quien además confirmó que no existían antecedentes de maltrato ni reportes de violencia intrafamiliar.

“Los niños estaban en la escuela, eran puntuales y no había señas de negligencia”, añadió.

Sin embargo, la Fiscalía continúa a cargo del caso y espera el dictamen de Medicina Legal, que determinará la causa exacta de la muerte y si existió responsabilidad por omisión o si se trató de un accidente doméstico.

Según los protocolos judiciales en este tipo de hechos, un informe forense de asfixia mecánica accidental suele definir el curso de la investigación.