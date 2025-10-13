Sucesos

Niños de 10 y 12 años se ahogaron en piscina durante cumpleaños en Tacacorí de Alajuela

Menores de entre 10 y 12 años murieron ahogados en piscina de un rancho en Tacacorí, Cruz Roja intentó reanimarlos sin éxito

Por Juan Fernando Lara Salas
Los cuerpos de rescate advirtieron sobre las complejas condiciones del sitio donde ocurrieron los hechos y las dificultades para llegar hasta donde los desaparecidos.
Personal de Cruz Roja realizó maniobras de resucitación por 30 minutos pero sin éxito. (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Cruz Roja/Cortesía/Cruz Roja)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

