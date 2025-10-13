Niños de 10 y 12 años se ahogaron en piscina durante cumpleaños en Tacacorí de Alajuela

Personal de Cruz Roja realizó maniobras de resucitación por 30 minutos pero sin éxito. (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Dos menores de edad, aparentemente hermanos, fallecieron este domingo tras un accidente acuático en una piscina ubicada en un rancho alquilado para eventos sociales en Tacacorí de Alajuela, donde al parecer se celebraba un cumpleaños.

El hecho ocurrió a las 5:51 p.m., según el reporte de las autoridades.

Los niños, de entre 10 y 12 años, fueron encontrados en paro cardiorrespiratorio a la llegada de los socorristas. Dos unidades de la Cruz Roja, una avanzada y otra básica, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 30 minutos, pero ambos fueron declarados fallecidos en el lugar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acudió al sitio para el levantamiento de los cuerpos e inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.