Cocodrilo irrumpe en competencia infantil de natación y desata pánico entre asistentes: vea el impactante momento

Un día de competencia terminó en susto, luego de que un cocodrilo se acercara peligrosamente a la zona donde nadaban los niños en Cozumel, Quintana Roo.

Una competencia infantil de natación en el mar de Cozumel, Quintana Roo, México, estuvo marcada por momentos de tensión tras el avistamiento de un cocodrilo en las inmediaciones del área donde se desarrollaba la actividad, la mañana del domingo pasado.

El hecho se registró durante una carrera en mar abierto en la que participaban menores de edad. La presencia del reptil encendió las alarmas entre familiares, organizadores y turistas, quienes comenzaron a alertar a gritos sobre el peligro, lo que permitió activar una respuesta inmediata.

Ante la situación, un elemento de la Marina que se encontraba cerca acudió de forma rápida al punto señalado. Como medida preventiva, utilizó una embarcación para colocarse entre el animal y los participantes, formando una barrera que ayudó a reducir el riesgo mientras se procedía a evacuar a los menores del agua.

Los hechos fueron captados en video por varios testigos y posteriormente difundidos en redes sociales, donde se observa la preocupación de los presentes y la intervención de las autoridades.

No se reportaron personas heridas y los menores pudieron ser resguardados de forma segura. Tras la aparición del cocodrilo, el evento fue suspendido.