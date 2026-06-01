Planeta insólito

Cocodrilo irrumpe en competencia infantil de natación y desata pánico entre asistentes: vea el impactante momento

Los hechos fueron captados en video por varios testigos

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Competencia mar abierto
Un día de competencia terminó en susto, luego de que un cocodrilo se acercara peligrosamente a la zona donde nadaban los niños en Cozumel, Quintana Roo. (Imagen con fines ilustrativos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CocodriloMéxico
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.