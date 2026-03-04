Cocodrilo aparece en parque urbano a 2.500 km de su hábitat natural en Australia

Especialistas capturaron un cocodrilo juvenil hallado en un parque de Newcastle, muy lejos de su hábitat natural. Investigan si escapó de cautiverio.

Un cocodrilo de agua dulce apareció en un riachuelo dentro de un parque urbano en la ciudad de Newcastle, en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia. El hallazgo sorprendió a vecinos y autoridades porque el animal se encontraba a unos 2.500 km al sur de su hábitat natural.

El reptil fue localizado en Ironbark Creek, en el suburbio de Wallsend. La zona se ubica a unos 100 km al norte de Sídney. Un grupo de adolescentes detectó al animal el sábado 28 cerca del mediodía en Federal Park, una reserva natural cercana a una piscina pública y a una escuela primaria.

La madre de uno de los jóvenes indicó al diario británico The Guardian que al inicio pensó que se trataba de una broma. Según relató, creyó que el supuesto cocodrilo era un tronco flotando en el agua. Tras casi dos horas de insistencia de su hijo, acudió al lugar y confirmó la presencia del animal nadando en el riachuelo.

La policía de Nueva Gales del Sur acudió al parque durante la tarde del sábado. La mujer explicó que la situación avanzó con mayor rapidez después de que un agente verificó visualmente al reptil.

Operativo de captura

El rescate quedó a cargo de un equipo del Australian Reptile Park, que trabajó durante el fin de semana. El parque informó en redes sociales que la captura se complicó por el agua turbia del riachuelo.

El operativo fue dirigido por Billy Collett, especialista en cocodrilos. El experto localizó al animal aproximadamente 3 km río abajo del punto donde ocurrió el primer avistamiento.

El sábado se intentó una primera captura. Sin embargo, el equipo no contó con una embarcación adecuada. El servicio estatal de emergencias facilitó un bote inflable. La aproximación resultó lenta y el animal se asustaba con facilidad.

El domingo el grupo utilizó una pequeña embarcación motorizada. La búsqueda llevó al equipo hasta una zona de pantano donde lograron ubicar nuevamente al reptil.

Collett explicó a la cadena Australian Broadcasting Corp que debió lanzarse al agua en la oscuridad para sujetar al animal. Según relató, realizó un salto largo, se sumergió y logró sujetarlo por la parte media del cuerpo. El especialista expresó sorpresa por el éxito de la maniobra.

Especie fuera de su zona natural

El ejemplar pertenece a la especie Crocodylus johnstoni, conocida como cocodrilo de agua dulce australiano. Estos reptiles viven de forma natural en el norte de Australia, sobre todo en el norte de Queensland, el Territorio del Norte y Australia Occidental.

El animal capturado mide menos de 1 metro. Los especialistas identificaron al ejemplar como una hembra subadulta. Las hembras de ese tamaño pueden tener hasta 10 años.

En edad adulta, los machos de esta especie alcanzan cerca de 3 metros de longitud. Las hembras adultas pueden medir alrededor de 1,5 metros.

La presencia del reptil en Newcastle resulta anómala. El especialista señaló que el hallazgo ocurrió a unos 2.500 km del hábitat natural de estos cocodrilos. Por esa razón descartó una migración natural.

Los expertos consideran probable que el caso se relacione con la fuga de un animal mantenido como mascota, ya sea de forma legal o ilegal.

Tras la captura, el cocodrilo fue trasladado a las instalaciones del Australian Reptile Park, ubicadas en la Costa Central de Nueva Gales del Sur. Allí recibe una evaluación veterinaria completa.

El equipo clínico realiza exámenes de salud y vigila su recuperación mientras las autoridades determinan el destino final del reptil.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.