Cocodrilo aparece en parque urbano a 2.500 km de su hábitat natural en Australia

Un reptil juvenil generó alarma en un parque de Newcastle y obligó a un operativo especializado de rescate durante el fin de semana

Por O Globo / Brasil / GDA
Especialistas capturaron un cocodrilo juvenil hallado en un parque de Newcastle, muy lejos de su hábitat natural. Investigan si escapó de cautiverio.
Especialistas capturaron un cocodrilo juvenil hallado en un parque de Newcastle, muy lejos de su hábitat natural. Investigan si escapó de cautiverio. (Instagram/@australianreptilepark)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

