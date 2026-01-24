Cocodrilo atacó a búfalo de 500 kilos: vea el impresionante video captado por un guía turístico

El cocodrilo prensó con su hocico la cabeza del búfalo.

La imponencia de un búfalo de más de 500 kilos se quedó pequeña ante el ímpetu de un feroz cocodrilo que lo atacó en un río. Así lo mostró un llamativo video captado por un guía turístico.

Los hechos ocurrieron en Zambia, cuando el animal viajaba junto a su manada por aguas caudalosas, en las cercanías del Parque Nacional del Bajo Zambeze. En medio de la travesía, el rumiante quedó atrapado en las poderosas mandíbulas del reptil.

Para suerte del búfalo, el cocodrilo pareció incapaz de lidiar con una presa tan grande como un búfalo entero, especialmente cuando los cuernos del animal se enredaron en el hocico del depredador.

Cocodrilo vs. búfalo de 500 kilos

El cocodrilo incluso intentó el tradicional “giro de la muerte”, con el que suele ahogar a sus presas. Fue en vano. Tras una lucha intensa, el búfalo logró liberarse y escapar de regreso a tierra firme.

La escena fue registrada por el guía turístico Lazarus Mceric Bobota, de 37 años, especializado en safaris en la región. Esta semana publicó las imágenes en Facebook.

“Cocodrilo versus búfalo. Drama de la naturaleza. La verdadera experiencia de safari. Fue una experiencia increíble de presenciar”, declaró, según recoge la revista People.

Los búfalos africanos pueden llegar a pesar, en el punto máximo de la adultez, hasta 900 kilos.