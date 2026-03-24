Planeta insólito

‘¡Alto, alto!’: Se filtra audio antes del choque de un avión en aeropuerto de Nueva York; escúchelo aquí

El fatal accidente, que dejó dos personas muertas, ocurrió la noche del domingo 22 de marzo

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Por Fátima Jiménez
Un avión Air Canada Express CRJ-900 permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El accidente dejó fallecidos al piloto y copiloto, varios heridos de gravedad y obligó a suspender las operaciones aéreas mientras avanzan las investigaciones. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Un audio filtrado de la torre de control del aeropuerto revela los últimos segundos antes del accidente entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en Nueva York. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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