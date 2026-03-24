‘¡Alto, alto!’: Se filtra audio antes del choque de un avión en aeropuerto de Nueva York; escúchelo aquí

Un audio filtrado de la torre de control del aeropuerto revela los últimos segundos antes del accidente entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en Nueva York.

Un audio de la torre de control del aeropuerto LaGuardia, de Nueva York, revela cómo se desencadenó el fatal choque entre un avión y un camión de bomberos en plena pista de aterrizaje.

La grabación, filtrada en las últimas horas, expone los segundos previos a la colisión que dejó dos pilotos muertos y decenas de heridos.

La noche del domingo 22 de marzo, el vuelo AC-8646 de Jazz Aviation, operado para Air Canada Express, se aproximaba a la pista 4 de LaGuardia cuando un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria de Nueva York solicitó permiso para cruzar.

“Torre LaGuardia, solicitando cruzar la pista 4 en Delta”, se escucha decir al conductor en el audio de comunicaciones aéreas difundido tras el accidente.

Desde la torre de control, llega la autorización: “Camión 1 y compañía, crucen la pista 4 en Delta”. Pero en cuestión de segundos, el tono cambia drásticamente. El controlador aéreo, al notar la inminencia del impacto, lanza un desesperado “¡Alto, alto, alto!” e intenta frenar todo movimiento.

“Deténgase, camión 1, deténgase”, insiste, mientras el Bombardier CRJ-900 toca pista a alta velocidad. Segundos después se produce el violento impacto.

Desde la cabina de control, llega una nueva comunicación: “JAZZ 646, veo que colisionó con el vehículo. Mantenga su posición. Los servicios de emergencia están en camino”.

El avión de pasajeros, que había partido de Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes, se encontró de frente con el camión que cruzaba la pista. El golpe destrozó la parte frontal de la aeronave y dejó la cabina completamente destruida.

El piloto y el copiloto murieron tras ser trasladados a hospitales cercanos. Unas 40 personas resultaron heridas, la mayoría ya fue dada de alta, mientras que nueve permanecen hospitalizadas con lesiones de diversa gravedad.

Testigos grabaron videos que muestran el avión con severos daños, rodeado de vehículos de emergencia, bajo lluvia y niebla.

Tras la colisión, se activaron los protocolos de emergencia y los equipos de rescate evacuaron a pasajeros y tripulación atrapados en el fuselaje.