Accidente en aeropuerto de Nueva York: mueren piloto y copiloto por choque de avión

Un avión Air Canada Express CRJ-900 permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 23 de marzo de 2026.

Nueva York, Estados Unidos. El choque de un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo por la noche dejó dos muertos y decenas de heridos, y obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron las autoridades este lunes.

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad, en una conferencia de prensa.

Un total de 41 personas fueron trasladadas al hospital, algunas con “heridas graves”, aunque 32 ya han recibido el alta, señaló Garcia.

Dos agentes de rescate de aeronaves y extinción de incendios permanecen en el hospital en “estado estable y sin lesiones que pongan en peligro su vida”, añadió. “Han podido hablar y estamos notificando a sus familias”.

Imágenes de la AFP muestran los daños sufridos en la punta y la zona de cabina del avión de Air Canada Express que había llegado procedente de Montreal, en la pista del aeropuerto.

El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.

Un video publicado por el usuario @daviderea1 en Tiktok, muestra cómo quedó la escena luego del impacto entre la aeronave y el camión de bomberos.

Según una lista preliminar de pasajeros, cuatro de las 76 personas a bordo del avión eran tripulantes, indicó Jazz Aviation en un comunicado.

La autoridad portuaria señaló que el aeropuerto permanecería cerrado durante horas “para permitir una investigación exhaustiva”.

Un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria, con daños visibles, permanece cerca de la pista tras colisionar con un avión Air Canada Express CRJ-900 en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 23 de marzo de 2026. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Cancelaciones y cierres

Según la plataforma de rastreo de vuelos FlightRadar24, el avión “transitaba por la pista cuando golpeó” al vehículo de rescate al cruzarse en su camino.

La autoridad de manejo de emergencias de Nueva York advirtió que habría “cancelaciones, cierres de carretera (y) atrasos en el tráfico” cerca del aeropuerto.

“Usen rutas alternativas”, urgió en X.

El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X.

Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York y atendió a 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria.

La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en $8.000 millones para mejorar su envejecida infraestructura, con terminales y pistas nuevas.