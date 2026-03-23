El Mundo

Accidente en aeropuerto de Nueva York: mueren piloto y copiloto por choque de avión

El accidente en una pista de Nueva York provocó víctimas mortales, decenas de heridos y la suspensión de operaciones aéreas.

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Por AFP
Un avión Air Canada Express CRJ-900 permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El accidente dejó fallecidos al piloto y copiloto, varios heridos de gravedad y obligó a suspender las operaciones aéreas mientras avanzan las investigaciones. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Un avión Air Canada Express CRJ-900 permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 23 de marzo de 2026. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







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