El Mundo

Impactantes imágenes y videos del choque de un avión Air Canada con un camión en LaGuardia que dejó muertos y heridos

El choque ocurrió en la pista tras el aterrizaje. Autoridades investigan causas mientras el aeropuerto permanece cerrado

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un avión Air Canada Express CRJ-900 permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El accidente dejó fallecidos al piloto y copiloto, varios heridos de gravedad y obligó a suspender las operaciones aéreas mientras avanzan las investigaciones. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Un avión Air Canada Express CRJ-900 permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El accidente dejó fallecidos al piloto y copiloto, varios heridos de gravedad y obligó a suspender las operaciones aéreas mientras avanzan las investigaciones. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







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