Impactantes imágenes y videos del choque de un avión Air Canada con un camión en LaGuardia que dejó muertos y heridos

Un avión Air Canada Express CRJ-900 permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El accidente dejó fallecidos al piloto y copiloto, varios heridos de gravedad y obligó a suspender las operaciones aéreas mientras avanzan las investigaciones. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

El choque entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, dejó dos personas fallecidas y varios heridos la noche del domingo. El impacto ocurrió en la pista tras el aterrizaje de la aeronave.

El piloto y el copiloto murieron producto del accidente. Otras nueve personas permanecen hospitalizadas. Entre ellas hay pasajeros, tripulación y empleados de la autoridad portuaria. Algunos presentan heridas graves.

Here’s a front-facing photo of Air Canada Express Flight AC8646, a Bombardier CRJ-900 from Montreal, showing the crash damage at LaGuardia. pic.twitter.com/RcycBnUyQj — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 23, 2026

Las imágenes y videos captados por testigos evidencian la magnitud del impacto. La parte delantera del avión quedó destruida. Se observan cables y restos colgando de la cabina. El camión de emergencia terminó volcado a un costado de la pista.

El aeropuerto LaGuardia permanecerá cerrado al menos hasta las 14 de este lunes. Las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas del accidente. También trabajan en la limpieza de la zona afectada.

Un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria, con daños visibles, permanece cerca de la pista tras colisionar con un avión Air Canada Express CRJ-900 en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 23 de marzo de 2026. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

En la aeronave viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. El vuelo era operado por Jazz Aviation LP para Air Canada. Había salido del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal.

Según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el avión impactó contra un vehículo de rescate. El camión se encontraba en la pista mientras atendía otro incidente.

Early morning daylight photos from LaGuardia Airport. https://t.co/uzd9lUZFKp pic.twitter.com/bDnYcPzN1b — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 23, 2026

Un total de 41 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Para las 8 a. m. hora argentina, 32 ya recibieron el alta. Dos empleados que viajaban en el camión de bomberos sufrieron lesiones. Las autoridades indicaron que no ponían en riesgo sus vidas.

El camión de bomberos cruzaba la pista para atender un reporte en un vuelo de United Airlines. El piloto de esa aeronave alertó sobre un problema relacionado con un olor dentro de la cabina.

I’m amazed at how much damage happened to this plane at New York’s LaGuardia Airport at 24 mph!



Jazz Airlines Flight 646, an Air Canada Express Jet collided with a fire truck leaving the pilot and co-pilot dead and 41 injured.

🙏🙏 pic.twitter.com/ECSlekVJ5f — JB 🇺🇸 (@WrongthinkUSA) March 23, 2026

Registros de audio previos al accidente muestran la comunicación entre la torre de control y el camión. El controlador autorizó el cruce inicial. Luego intentó detener al vehículo ante el aterrizaje del avión. También desvió otras aeronaves para evitar nuevos incidentes.

El aeropuerto LaGuardia fue el 19.º más concurrido de Estados Unidos en 2024. Registró más de 16,7 millones de pasajeros embarcados, según datos de la FAA de 2025.

Un avión de Air Canada chocó contra un camión de bomberos está madrugada en la pista del aeropuerto La Guardia de New York. El piloto y el co-piloto murieron y mas de 40 personas fueron transportadas a hospitales.



Los 5 bomberos dentro del camión se encuentran en condiciones… pic.twitter.com/7DWZrhX066 — Molusco (@Moluskein) March 23, 2026

Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista después de chocar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El vuelo AC8646 de Air Canada Express salió de Montreal y colisionó con el camión durante el aterrizaje. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) (ANGELA WEISS/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.