Picnic 2026: Estas fotos evidencian lo que pasa antes de los conciertos de Juanes y Christina Aguilera

Belén se vistió de una calurosa pero espléndida tarde para la segunda fecha de Picnic 2026. A la entrada del Centro de Eventos Pedregal, una kilométrica fila avanzaba desde la 1 p. m., momento en que se permitió el ingreso al recinto.
Belén se vistió de una calurosa pero espléndida tarde para la segunda fecha de Picnic 2026. A la entrada del Centro de Eventos Pedregal, una kilométrica fila avanzaba desde la 1 p. m., momento en que se permitió el ingreso al recinto.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.