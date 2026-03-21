Viva

Picnic 2026: Estas fotos evidencian lo que pasa antes de los conciertos de Juanes y Christina Aguilera

Este sábado 21 de marzo, el famoso festival lleva a cabo su segunda fecha en el Centro de Eventos Pedregal

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Belén se vistió de una calurosa pero espléndida tarde para la segunda fecha de Picnic 2026. A la entrada del Centro de Eventos Pedregal, una kilométrica fila avanzaba desde la 1 p. m., momento en que se permitió el ingreso al recinto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PicnicJogoPicnic 2026Christina Aguilera
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.