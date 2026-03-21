Picnic 2026: Estas fotos evidencian lo que pasa antes de los conciertos de Juanes y Christina Aguilera

Belén se vistió de una calurosa pero espléndida tarde para la segunda fecha de Picnic 2026. A la entrada del Centro de Eventos Pedregal, una kilométrica fila avanzaba desde la 1 p. m., momento en que se permitió el ingreso al recinto.

Durante las primeras horas reinaron los peinados elaborados, los brillos, las tenis de dominguear y hasta los sombreros vaqueros. Algunos optaron por matar tiempo con alguna bebida o por subirse a los juegos mecánicos mientras calentaban los artistas.

El colombiano Juan Duque fue el primer cantante internacional en salir a tarima, a eso de las 2:45, cuando ya Costa Rica había dicho presente con Tapón y la banda Sonámbulo.

Sin embargo, todavía falta tiempo para que caiga la noche, que es cuando Juanes, Christina Aguilera y Nodal -los tres artistas más esperados de la jornada- deleiten a sus fans. De momento, repase lo que ha sido hasta ahora la segunda fecha de Picnic 2026.

Cientos soportaron el ardiente sol mientras hacían fila para ingresar a la segunda fecha de Picnic 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Los peinados, brillos y hasta sombreros fueron parte de los vestuarios en Picnic 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Algunos mataron el tiempo en los juegos mecánicos. (Rafael Pacheco Granados)

El colombiano Juan Duque fue el primer artista internacional en presentarse en la segunda fecha de Picnic 2026. (Rafael Pacheco Granados)

El público gozó al máximo desde las primeras horas del Picnic. (Rafael Pacheco Granados)