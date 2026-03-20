Picnic 2026: todos los detalles de la segunda fecha del festival (los fans tendrán que tomar duras decisiones)

Christina Aguilera es la figura de mayor peso que se presentará en Picnic 2026.

El Festival Picnic 2026 se despide con la segunda fecha, que se llevará a cabo este sábado 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal y en cuya cartelera destaca por demás el nombre de Christina Aguilera.

La fiesta está garantizada y miles la esperan. Pero, para disfrutarla aún más, conviene hacer la tarea y prepararse para elegir entre la amplia oferta de conciertos, porque, spoiler, entre los artistas más gustados hay varios choques de horarios.

Además, si aún no tiene entrada, no baje los brazos, pues aún hay boletos disponibles en el sitio eticket.cr.

Así que aquí le dejamos una guía con todo lo que debe saber del evento, desde el cronograma hasta el transporte.

Cronograma de la segunda fecha de Picnic

Stage Picnic (Outdoor)

El escenario principal del festival concentrará la actividad de mayor convocatoria, iniciando a la 1:45 p. m. con la presentación de Tapón, seguida por el colombiano Juan Duque, a las 2:45 p. m. La tarde transcurrirá al ritmo del género urbano con las presentaciones de Lunay (3:45 p. m.), Jhayco (4:45 p. m.) y Mora (6:25 p. m.).

El segmento estelar de la noche arrancará a las 8 p. m. con el esperado primer concierto de Christina Aguilera en suelo costarricense. El cierre definitivo de la jornada estará a cargo de Christian Nodal, pactado para las 9:30 p. m.

Jhay Cortez, o Jhayco como también se le conoce, regresará a Picnic. (Instagram Picnic Fest/Instagram Picnic Fest)

Stage Jogo (Outdoor)

Esta tarima ofrecerá una propuesta volcada al rock, el ska y el pop latino. La música comenzará a la 1:05 p. m. con Voodoo, siguiendo con la energía nacional de Sonámbulo, a las 2:15 p. m.

El bloque vespertino estará marcado por la nostalgia y los himnos del rock en español con Enanitos Verdes, a las 3:45 p. m., seguidos por la fusión de Bomba Estéreo, a las 5:35 p. m. y el carisma de Juanes, a las 7 p. m. La banda canadiense Simple Plan será la encargada de clausurar este escenario, a partir de las 9 p. m.

Los Enanitos Verdes volverán a Costa Rica. En 2019 se presentaron en Parque Viva. (Jorge Navarro para La Nación)

Stage Hideout (Indoor)

El espacio techado del festival albergará una programación continua dedicada al trap y los ritmos alternativos, abriendo con Sonia Sol a la 1 p. m. Durante la tarde, el escenario recibirá a figuras como AZN-L, JOI, el grupo cubano Orishas (4:30 p. m.), Corina Smith y Clarent, refuerzo de última hora del festival.

La recta final de la noche presentará a Bryant Myers, otro de los recién incorporados al evento, a las 9 p. m.; al argentino Trueno, a las 11 p. m. y, finalmente, al venezolano Danny Ocean, quien subirá a escena a las 12:30 a. m. para extender la actividad hasta la madrugada.

Klandestino (Indoor)

El rincón enfocado en la fiesta y el formato de DJ sets iniciará su agenda a las 5 p. m. con un bloque de tres horas de Karaoke. Tras una sesión de mezclas, a las 8 p. m., la madrugada será territorio para los exponentes de la escena local: CSR, a las 11 p. m.; Deeikel, a las 11:45 p. m.; Gimario, a las 12:45 a. m.; e In Betwin, quien realizará la intervención final a la 1:30 a. m.

Los choques de horarios plantean dilemas

Horario de los cantantes en la segunda fecha del Festival Picnic. (Instagram Picnic)

La distribución del cronograma para este sábado plantea algunos dilemas para el público. El primer conflicto relevante ocurrirá a las 3:45 p. m., momento en que el reguetón de Lunay coincidirá con el rock clásico de Enanitos Verdes. Sin embargo, ambos abarcan públicos distintos, por lo que lo más probable es que lo único que ocurra sea una división marcada entre las dos tarimas principales.

Sin embargo, los cruces más críticos se presentarán al caer la noche. A las 7 p. m., el inicio del show de Juanes obligará a muchos a abandonar el set de Mora en el Stage Picnic para trasladarse de escenario.

Un duro panorama enfrentará la icónica banda Simple Plan (9: p. m.), que probablemente inicie únicamente con sus fans más acérrimos, pues se traslapa con la última media hora de la presentación de Christina Aguilera.

Finalmente, la oferta se diversifica al cierre, con Christian Nodal compitiendo en horario con las propuestas urbanas de Trueno y Danny Ocean en los escenarios bajo techo.

Transporte para Picnic

En bus: Los buses hacia Belén, en San José, tienen la parada detrás de la iglesia La Merced. Para llegar a Pedregal, los usuarios deben bajarse en la parada del Masxmenos y, de ahí, caminar unos 200 metros hasta el lugar.

En tren: Habrá servicio de trenes disponibles. Los interesados deben comprar sus tiquetes en el sitio tren.festivalpicnic.ca; ahí deben escoger la fecha en la que viajarán, la hora de salida, la hora de regreso y la cantidad de boletos. El valor por viaje de cada tiquete es de ¢3.000. Se pueden adquirir el mismo día, pero es recomendable hacerlo con tiempo para asegurarse un espacio. Los trenes salen de la estación del Atlántico (en barrio La California) en horarios de 1 p. m. y 3 p. m.; de regreso a San José lo harán desde Pedregal a las 11:30 p. m. y 1 a. m.

También existen servicios privados como El Bus, del que puede conocer más llamando al 2247-4747 y La Kombi, cuyos tiquetes se pueden comprar en el sitio starticket.cr con precios a partir de los $11.