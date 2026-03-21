Viva

Tienen más de 40, fueron a Picnic y dijeron una fuerte verdad que pocos dicen sobre el evento

Aunque se puede creer que en el festival solo hay muchachos, esa conjetura está muy lejos de ser cierta. Acá hay dos historias que lo demuestran

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Picnic 2026
Maru y Wilson son amigos desde hace años. Juntos disfrutaron de Picnic 2026. (Juan Pablo Sanabria)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Picnic 2026JuanesChristina Aguilera
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.