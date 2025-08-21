Viva

Pescador atacado por tiburón en Florida mientras intentaba tomarse una foto

El hombre, que celebraba su cumpleaños, fue trasladado de emergencia en helicóptero al Gulf Coast Medical Center, en Estados Unidos

Por Fátima Jiménez
Hombre resulta atacado por un tiburón en Florida
Un hombre identificado como Shawn Meuse fue atacado por un tiburón mientras participaba en un viaje de pesca con motivo de su cumpleaños. (Captura /Captura de video)







