Pescador atacado por tiburón en Florida mientras intentaba tomarse una foto

Un hombre identificado como Shawn Meuse fue atacado por un tiburón mientras participaba en un viaje de pesca con motivo de su cumpleaños.

Lo que comenzó como una salida de pesca para celebrar un cumpleaños terminó con el festejado atacado por un tiburón en Cayo Costa, Florida, Estados Unidos, la tarde del pasado sábado.

El hecho se viralizó en redes sociales este miércoles, luego de que varios medios estadounidenses difundieran un video en el que se observa al hombre, identificado como Shawn Meuse, intentando posar con un tiburón limón. Sin embargo, el animal lo atacó.

Meuse, quien se dedica a capturar tiburones y posteriormente liberarlos, sostenía al animal de la parte superior de la boca mientras sonreía hacia la cámara. A su lado, otro hombre trataba de sujetar la aleta trasera del tiburón. Segundos después, el animal comenzó a forcejear con evidente molestia y logró zafarse de los pescadores. Al soltarse, se lanzó hacia Meuse y lo mordió en una pierna.

El hombre cayó a un costado, aunque permaneció consciente, mientras que el tiburón consiguió regresar al mar.

Con una grave herida en la pierna derecha, y tras ser auxiliado por sus compañeros, quienes le aplicaron un torniquete, Meuse fue trasladado de urgencia en helicóptero al Gulf Coast Medical Center, en Fort Myers, según reportaron medios locales. Allí fue hospitalizado y sometido a cirugía el martes 19 de agosto, de acuerdo con la revista People.

En declaraciones al medio ABC en Florida, el afectado aseguró que, incluso tras esta experiencia cercana a la muerte, no dejará de dedicarse a la pesca y liberación de estos depredadores.

El tiburón limón es una especie nativa cuya captura está prohibida en las aguas del estado de Florida, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

