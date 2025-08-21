Viva

Vehículos ‘vuelan’ en nuevo reductor de velocidad en Curridabat: video que muestra peripecias de carros se vuelve viral

Imágenes muestran cómo varios vehículos transitan a gran velocidad y, al no percatarse del nuevo reductor, terminan elevándose unos centímetros del suelo

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Reductor
Un grupo de jóvenes se viralizó en redes sociales por grabar carros que se elevaron por un nuevo reductor en Curridabat. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
reductorCurridabatTikTok
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.