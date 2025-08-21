Vehículos ‘vuelan’ en nuevo reductor de velocidad en Curridabat: video que muestra peripecias de carros se vuelve viral

Un grupo de jóvenes se viralizó en redes sociales por grabar carros que se elevaron por un nuevo reductor en Curridabat.

Una medida de seguridad vial se terminó convirtiendo en una oportunidad de entretenimiento para un grupo de jóvenes en Curridabat, San José.

Un nuevo reductor de velocidad en ubicado en Calle Koberg provocó que varios carros se elevaran algunos centímetros al pasar, generando reacciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La usuaria de TikTok Caro.carito compartió el pasado domingo un video titulado: “Acompáñenos a ver a carros volar por este tope no pintado”.

En la grabación, la joven comenta que era la 1 a. m. al momento de filmar y aparece acompañada de otras cuatro personas. “Estamos en el carro con las luces apagadas, viendo los carros que pasan por un muerto que la gente no ve y salen volando”, relató.

Las imágenes muestran cómo varios vehículos transitan a gran velocidad y, al no percatarse del nuevo reductor, terminan elevándose unos centímetros del suelo. En algunos casos, el golpe contra el pavimento es tan fuerte que incluso “echan chispas”.

Entre risas, los jóvenes comentaban cada salto de los automóviles, mientras el video acumulaba miles de reproducciones. Sin embargo, las reacciones en la plataforma estuvieron divididas: algunos internautas señalaron que no era una situación graciosa, mientras que otros lo vieron como un pasatiempo curioso.

“Mi definición de ‘hagamos algo’”. “Las salidas de los amigos se pusieron raras desde la pandemia”. “Me encantan esos planes”, fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación.

En la sección de comentarios también aparecieron conductores grabados en el video, quienes reaccionaron con humor al haber quedado en evidencia. “Quemada con el carro azul, no sabía que había sacado chispas”, escribió la usuaria Noe. “Una de esas era yo jajaja”, agregó Mari García.

Vea a continuación el video: