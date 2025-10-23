Periodista renunció a Teletica, tras más de una década de trabajar en la televisora, por esta razón

Teletica afronta una salida más, luego de que hace unos días presentara su renuncia una periodista. La comunicadora tuvo este 22 de octubre su último día de trabajo, tras más de una década de ser parte de la televisora.
