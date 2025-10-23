Periodista renunció a Teletica, tras más de una década de trabajar en la televisora, por esta razón

Teletica afronta una salida más, luego de que hace unos días presentara su renuncia una periodista. La comunicadora tuvo este 22 de octubre su último día de trabajo, tras más de una década de ser parte de la televisora.

Se trata de Mariana Montoya, quien actualmente fungía en la empresa como productora de los programas Calle 7 y Los doctores. Montoya confirmó a La Nación que renunció a Canal 7, para iniciar una nueva etapa en otra empresa en el país, de la cual no dio más detalles.

“Básicamente, lo que tengo para decir es que se me presentó una oportunidad en el área corporativa y para Teletica solo tengo agradecimiento, es una empresa que siempre voy a llevar en mi corazón”, declaró.

Pablo Campos, periodista de Teletica, despidió a su compañera con una historia en Instagram. (Instagram)

La periodista de formación llegó al canal de La Sabana en febrero de 2015, como asistente de producción del ya extinto programa El último pasajero. Posteriormente, se desempeñó en el área periodística y finalmente, se asentó como productora.

El adiós de Montoya suma un movimiento más al vertiginoso 2025 de Teletica que, entre despidos, renuncias y algunas contrataciones, ha visto fuertemente sacudida su planilla.

Entre las renuncias más sonadas se encuentran las de Lilliana Carranza, directora del programa Estado Nacional y encargada de la comunicación corporativa de la empresa; y la de José Miguel Cruz, periodista de Más que noticias.

Además, en marzo, los experimentados periodistas deportivos Fabián Borbón y Felipe Castro fueron despedidos de Teletica Deportes.