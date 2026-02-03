Periodista que denunció ‘censura’ en campaña de Laura Fernández lanza mensaje a presidenta electa

La periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos lanzó un fuerte mensaje, luego de que se conocieran los resultados finales en las elecciones nacionales que dieron como ganadora a Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

A lo largo del proceso electoral, Villalobos estuvo informando, entrevistando candidatos y utilizando sus plataformas digitales para brindar datos sobre la contienda, en la que incluso realizó denuncias de censura.

Por ahora, la comunicadora envió un mensaje contundente sobre su trabajo futuro: “Yo voy a seguir informando de política, haciendo pódcasts y comunicando; esa es mi visión. Si van a venir aquí, ojalá sea a argumentar", dijo.

También mencionó: “Estoy feliz porque el 85% de esta comunidad es gente superrespetuosa; si no comparten mis ideales, escriben con argumentos. Pero si usted va a venir a decir ‘cremita de rosas’, ‘progre’, ‘zurdo’ o ‘comunista’, no haga el ridículo”, afirmó en un video de Instagram.

Además, afirmó que se siente tranquila y le envió unas palabras a Laura Fernández.

“Tal vez no es el resultado que muchos queríamos, pero soy optimista. De corazón le deseo lo mejor a Laura Fernández, no por ella, sino por nuestro lindo país. Ella y sus 31 diputados no van a hacer lo que les dé la gana porque esto es una democracia con una oposición importante”, indicó en su video.

Villalobos ha sido conocida por alzar la voz. Por ejemplo, a inicios de enero dio a conocer que Laura Fernández, o un miembro de su equipo, borró un comentario que hizo en su perfil y que con ello restringió su cuenta en Instagram.

Johanna Villalobos es periodista y creadora de contenido. En su pódcast, aborda temas como prostitución, envejecimiento, maternidad y relaciones digitales, que rara vez se tratan en medios tradicionales. (Cortesía/Cortesía)

En aquel momento, la periodista dijo a La Nación que la ahora presidenta electa estaba “censurando a todo aquel que le comente algo que a ella no le guste”. Para la comunicadora, esto representaba un síntoma de inseguridad política.

“Así han empezado gobiernos autoritarios”, aseveró en aquel momento.

Ahora, le pidió a sus seguidores que se mantengan positivos: “Respiremos profundo y manifestemos lo mejor para Costa Rica. Espero que Pueblo Soberano haga buenas cosas; eso es lo que hay que desearle a nuestro país y a la nueva administración”, finalizó.