Viva

Periodista que denunció ‘censura’ en campaña de Laura Fernández lanza mensaje a presidenta electa

Johanna Villalobos afirmó que seguirá haciendo su trabajo y espera que Pueblo Soberano ‘haga buenas cosas’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Fernanda Matarrita Chaves
Johanna Villalobos y Laura Fernández
Johanna Villalobos le deseó lo mejor al futuro gobierno de Laura Fernández. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Johanna VillalobosLaura FernándezElecciones 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.