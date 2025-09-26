Periodista Melissa Alvarado, de Teletica, se comprometió con su novio: vea aquí las fotos de la pedida de mano

Melissa Alvarado y su novio Édgar Brenes visitaron Alemania y también Italia. La periodista de Teletica y el músico se comprometieron en matrimonio.

La periodista Melissa Alvarado, figura de Teletica, y su novio, el músico costarricense Édgar Brenes, anunciaron que pronto serán marido y mujer.

Desde hace varios días, la pareja está de viaje por Europa. Ella participó en la Maratón de Berlín, su novio la acompañó y le sirvió de apoyo durante la carrera.

Pero el paseo por Europa tenía otro motivo más allá del deportivo.

LEA MÁS: Periodista Melissa Alvarado recuerda el día que lloró al aire al dar una noticia

En una publicación en Instagram, la comunicadora les contó a sus seguidores que su pareja le propuso matrimonio. “Y así como de inesperado empezó, dije sí para el resto de mi vida”, escribió Alvarado en el post, donde también se aprecian fotografías del anillo de compromiso.

A continuación, algunas de las imágenes compartidas por Alvarado.

Melissa Alvarado, periodista de Teletica, confesó que la propuesta de matrimonio la sorprendió. (Instagram)