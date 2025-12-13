Viva

Periodista Janeth García emocionada por el momento más importante de su vida: ‘Se nos adelantó Santa’

La comunicadora narró la sorpresa con una tierna publicación en sus redes sociales

Por Mónica Cerdas Gómez y Fiorella Montoya
Janeth García y su pareja Ricardo Quesada, padre de su hija Elena.
La periodista Janeth García y su pareja Ricardo Quesada, esperaron con mucho amor la llegada de su hija Elena. (Archivo)







Janeth GarcíaTeleticaRepretel
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

