Periodista Janeth García emocionada por el momento más importante de su vida: ‘Se nos adelantó Santa’

La periodista Janeth García y su pareja Ricardo Quesada, esperaron con mucho amor la llegada de su hija Elena.

La periodista Janeth García anunció, este sábado 13 de diciembre, el nacimiento de su hija Elena. “El momento más mágico de nuestras vidas… Bienvenida Elena”, escribió la comunicadora en una publicación en Instagram, en la que añadió que “se nos adelantó Santa”.

La pareja de la periodista, Ricardo Quesada, también reaccionó al anuncio y comentó: “Una felicidad que no se puede explicar! Bienvenida mi baby muñe!”.

La llegada de la bebé marca un momento muy especial en la vida de esta familia, ya que en el 2022 la comunicadora lamentablemente sufrió la pérdida de su primer bebé.

Los felices papás escogieron el nombre de Elena, que significa “esplendor del sol”.