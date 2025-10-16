Periodista Janeth García recibe emotiva sorpresa de su pareja a pocos días de dar a luz; esto fue lo que hizo

Janeth García y Ricardo Quesada se preparan para recibir a la pequeña Elena.

La periodista Janeth García se encuentra en la recta final de su embarazo. Falta poco para la llegada de Elena, la bebé que tendrá con su pareja, Ricardo Quesada.

Con motivo de este acontecimiento tan especial, Quesada le preparó una emotiva sorpresa: un viaje previo a su nueva etapa como padres, conocido también como “baby moon”.

LEA MÁS: Janeth García quedó fuera de ‘Mira quien baila’ en la noche que Mauricio Astorga brilló

La feliz pareja disfrutó unos días en Chapala, Jalisco, México. Desde ese destino, la periodista compartió románticas fotografías en las que luce su vientre de embarazo y refleja la emoción que ambos viven en este momento.

“Gracias mi amor por un viaje sorpresa inolvidable. La pasamos superlindo”, escribió la comunicadora.

De acuerdo con García, después de esta aventura, se siente lista para lo que viene. “Ahora sí, de regreso a casa a preparar todo para recibir a nuestra princesa Elena. ¡Qué emoción!“, agregó.