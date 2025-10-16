Viva

Periodista Janeth García recibe emotiva sorpresa de su pareja a pocos días de dar a luz; esto fue lo que hizo

A través de sus redes sociales, la comunicadora expresó su agradecimiento por el gesto y compartió que ya se encuentra preparando todo para la llegada de Elena

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Janeth García y Ricardo Quesada deseaban tanto convertirse en padres que en cada país que visitaron le compraron una camiseta a su hija.
Janeth García y Ricardo Quesada se preparan para recibir a la pequeña Elena. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Janeth Garcíaembarazo
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.