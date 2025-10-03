Periodista de Teletica rescató a un adulto mayor de una emergencia: vea lo que pasó

David Sibaja, periodista de 'Calle 7 Informativo, de Teletica, fue quien ayudó al adulto mayor que se cayó en una alcantarilla.

Hace unos días, el ejercicio periodístico fue protagonista en una emergencia que sucedió en plena transmisión en vivo del programa Calle 7, de Teletica.

Durante un reportaje que grababan el periodista David Sibaja y el camarógrafo Hugo Portuguez, sobre huecos y alcantarillas en Desamparados, vieron cómo un señor adulto mayor cayó dentro de un hueco que había en una acera.

Este viernes 3 de octubre, en el programa De boca en boca, narraron la situación que vivieron los comunicadores y cómo ayudaron al señor.

Resulta que el adulto mayor, cuyo nombre es Herminio y tiene 75 años, iba caminando por la acera y cayó en el hueco. Según contaron en De boca en boca, el señor padece de glaucoma y, por esta razón, no ve bien.

LEA MÁS: Teletica sigue con cambios: estos programas suman a dos periodistas

Don Herminio se raspó los brazos y quedó golpeado.

Los reporteros no dudaron en ayudarlo a salir de la alcantarilla.

“Dios te bendiga”, le dijo el señor al periodista. Al momento del accidente, el adulto mayor cargaba una pala y un saco.

En entrevista con el programa de espectáculos de Teletica, David comentó que el señor no ve a más de un metro y medio de distancia. Además, agregó que este viernes se volvieron a encontrar, que el señor manifestó estar bien y muy agradecido por la ayuda que le brindaron.