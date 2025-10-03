Viva

Periodista de Teletica rescató a un adulto mayor de una emergencia: vea lo que pasó

Durante una grabación en Desamparados, el periodista David Sibaja y su camarógrafo quedaron impactados con lo sucedido

Por Jessica Rojas Ch.
David Sibaja, periodista de Calle 7 Informativo de Teletica.
David Sibaja, periodista de 'Calle 7 Informativo, de Teletica, fue quien ayudó al adulto mayor que se cayó en una alcantarilla. (Archivo)







Calle 7Adulto mayorDavid SibajaTeletica
Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

