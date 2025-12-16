Periodista de Teletica sorprende con una faceta alejada de la televisión: vea de qué se trata

Julián Valverde es periodista y presentador de 'Buen día' donde ha destacado por su carisma.

El periodista de Teletica, Julián Valverde, mostró una nueva faceta de su vida. El comunicador ya ha mostrado diversas cualidades artísticas, pero en esta ocasión fue su novia quien dejó en evidencia un talento suyo poco conocido.

“Ningún restaurante con tres estrellas Michelin le llega al sazón con el que cocina mi novio. Un desayuno cumpleañero exquisito”, escribió Alejandra León, novia del presentador de Buen día. El mensaje acompañó un video publicado en redes sociales donde ambos disfrutaban de una escapada a la playa.

En el clip, León mostró el platillo que Valverde le preparó para celebrar su cumpleaños. El gesto generó reacciones entre los seguidores de la pareja.

El periodista explicó el platillo en el mismo video. “Les presento la delicia del platillo de hoy, se llama Julián pinto. Es pinto envuelto en hojas de plátano, lleva arroz y frijoles de la zona, quesito frito y un aguacatico”, dijo Valverde.

El comunicador cerró el video con una frase dicha entre risas. “Viva Costa Rica, viva la Suiza centroamericana”, expresó con orgullo sobre su país y su platillo.

No es la primera vez que Valverde sorprende con una faceta distinta de su vida personal. El periodista es reconocido por su carisma en la pantalla de Canal 7, pero también el teatro y el canto forman parte de su trayectoria artística.